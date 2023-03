Air Algérie : perturbation des vols au départ de Londres

L’aéroport de Heathrow à Londres se prépare pour se lancer dans une nouvelle grève. En effet, les 1400 agents de sécurité du terminal 5 de l’aéroport de Heathrow seront en grève dès vendredi prochain. Et ce, pour dix jours consécutifs.

Ces agents de sécurité ont déposé un préavis de grève pour la période allant du 31 mars jusqu’au 9 avril 2023. Et ce, pour réclamer de meilleurs salaires. Risquant ainsi de geler le trafic aérien depuis et vers cette structure aéroportuaire.

Air Algérie annonce des perturbations des vols depuis et vers l’aéroport de Heathrow à Londres

Dans ce sillage, la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, vient d’annoncer du nouveau concernant ces vols depuis et à destinations de l’aéroport de Heathrow. En effet, dans un communiqué mis en ligne en ce jeudi 30 mars 2023, Air Algérie vient d’annoncer que ses vols depuis l’aéroport de Londres vers celui d’Alger connaitront des perturbations. Et ce, pour la période allant du 31 mars au 9 avril 2023.

Par ailleurs, pour assurer le bon déroulement de ses vols, Air Algérie appelle ses passagers à se présenter au niveau de l’aéroport en question avec un minimum de bagages. Ainsi, les clients d’Air Algérie sont appelés à respecter l’exigence d’un seul bagage à main pour faciliter les flux au niveau de l’aéroport de Heathrow à Londres.

Air Algérie invite également ses passagers à prendre contact avec son Call Center ou avec une agence AH, pour obtenir plus d’informations.

بيان 30 مارس 2023.

Communiqué du 30 mars 2023. pic.twitter.com/I0pvRg59Zx — Air Algérie (@AirAlgerieAH) March 30, 2023

Grève en France : le trafic aérien de nouveau perturbé

La grève contre la réforme des retraites se poursuit en France et la direction de l’aviation civile a décidé de prolonger le mouvement de grève pour deux jours de plus. En effet, plusieurs compagnies aériennes, dont Volotea, Transavia et Vueling ont dû renoncer à plusieurs de leurs vols à destinations de l’Algérie.

Sur son site officiel, Air Algérie a diffusé une note informant ses passagers de la perturbation des vols depuis et vers le territoire français.

