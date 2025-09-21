Air Algérie passe à la vitesse supérieure : une flotte de 104 avions pour relier trois continents

Hamza Benhamouda, PDG d’Air Algérie, a annoncé une stratégie ambitieuse pour l’avenir de la compagnie. Ce plan vise à moderniser la flotte en l’élargissant à 104 avions et à développer le réseau de vols en ouvrant de nouvelles lignes vers l’Afrique, l’Asie et l’Amérique du Nord.

Dans un entretien avec le média Al-Araby Al-Jadeed, Benhamouda a également souligné le rôle clé que l’Algérie, grâce à sa position géographique stratégique, pourrait jouer comme une plateforme aérienne internationale, capable de relier les continents en moins de 12 heures.

Par ailleurs, le directeur général de la compagnie aérienne nationale a dévoilé le plan d’expansion de la flotte d’Air Algérie.

Hamza Benhamouda dévoile le plan d’expansion d’Air Algérie

Le plan comprend l’acquisition de 34 nouveaux avions de différentes tailles. Les quatre premiers appareils devraient être livrés au cours du dernier trimestre 2025. Cette première phase portera la flotte d’Air Algérie à un total de 104 avions.

Le PDG d’Air Algérie, Hamza Benhamouda, a confirmé que les livraisons d’avions se poursuivraient jusqu’en 2028. La compagnie envisage également l’ajout de 60 autres appareils supplémentaires à moyen terme. Ce vaste programme d’expansion profitera aussi à sa nouvelle filiale, Domestic Airlines, qui se spécialisera dans les vols intérieurs.

En parallèle, Air Algérie prévoit de lancer des vols vers des villes majeures sur trois continents. En Asie, la compagnie desservira Guangzhou et Kuala Lumpur. En Afrique, elle s’étendra à Addis-Abeba, Johannesburg, Libreville et N’Djamena. La compagnie vise également de nouvelles destinations en Amérique du Nord.

Une politique de prix compétitifs

Cette expansion s’inscrit dans la volonté de l’Algérie de devenir une plateforme aérienne internationale. Benhamouda a souligné que le pays mise sur sa position géographique pour relier les continents en moins de 12 heures.

Pour rivaliser avec les grandes compagnies aériennes d’Europe et du Golfe, Air Algérie va adopter une politique de prix compétitifs. La compagnie cherche également à établir des partenariats stratégiques pour renforcer sa position sur le marché international. Parmi les autres priorités, Air Algérie mise sur la digitalisation de ses services et l’alignement sur les standards de qualité internationaux.

Selon le même responsable, Air Algérie a enregistré une croissance de plus de 45% au cours des dix dernières années. Cette performance est le fruit d’une « stratégie de développement ambitieuse » et « d’une optimisation des opérations » au sein de la compagnie aérienne nationale.

