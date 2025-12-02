Air Algérie passe à la vitesse supérieure : nouvelle route vers l’Asie et programme renforcé pour 2026

Air Algérie prépare une saison estivale 2026 ambitieuse, marquée par une refonte significative de ses horaires, l’introduction de son nouvel Airbus A330-900neo et l’extension de son réseau de vols vers l’Asie du Sud-Est, notamment à destination de Kuala Lumpur.

C’est sans doute la nouvelle la plus excitante pour les voyageurs algériens et le rayonnement de l’aéroport d’Alger : la mise en place d’une nouvelle ligne directe reliant la capitale algérienne à Kuala Lumpur en Malaisie :

Date de lancement : à compter du 29 mars 2026 ;

Fréquence de vols : trois dessertes hebdomadaires.

Kuala Lumpur, métropole dynamique et porte d’entrée vers l’Asie du Sud-Est, offrira de nouvelles opportunités pour le tourisme, les échanges commerciaux et les connexions culturelles entre l’Algérie et la Malaisie. Cette liaison s’inscrit dans une stratégie claire d’internationalisation de la compagnie.

Air Algérie consolide le réseau d’Air Algérie vers l’Asie et le Moyen-Orient

En plus de l’inauguration de la nouvelle ligne vers Kuala Lumpur, Air Algérie renforce sa présence en Asie et son offre vers les lieux de pèlerinage :

Alger – Pékin : la capitale chinoise sera desservie par trois vols hebdomadaires à partir du 29 mars 2026 ;

la capitale chinoise sera desservie par trois vols hebdomadaires à partir du 29 mars 2026 ; Alger – Guangzhou : autre ville chinoise stratégique, Guangzhou bénéficiera également de trois vols par semaine à compter du 30 mars 2026 ;

autre ville chinoise stratégique, Guangzhou bénéficiera également de trois vols par semaine à compter du 30 mars 2026 ; Alger – Djeddah et Alger – Médine : ces destinations essentielles pour la Omra et le Hadj verront chacune un vol hebdomadaire opéré pendant la période du 16 juin au 8 septembre 2026.

Ces changements témoignent d’une montée en gamme d’Air Algérie qui mise sur l’élargissement de son offre long-courrier et sur la modernisation de sa flotte pour offrir une expérience de voyage améliorée à ses clients pour la saison estivale 2026.

Le nouvel Airbus A330-900neo desservira plusieurs lignes

L’autre grande nouvelle de cette mise à jour concerne l’intégration de l’Airbus A330-900neo sur plusieurs lignes. Cet appareil de nouvelle génération est réputé pour son efficacité énergétique, mais surtout pour le confort accru qu’il offre aux passagers.

Plusieurs lignes d’Air Algérie bénéficieront des services de cet avion, à savoir :

Alger – Montréal : à compter du 29 mars 2026, cette ligne vers le Canada verra son service renforcé avec le A330-900neo sur quatre vols hebdomadaires, et même 11 vols sur 12 en pleine saison estivale du 14 juin au 12 septembre 2026, remplaçant l’appareil précédent ;

à compter du 29 mars 2026, cette ligne vers le Canada verra son service renforcé avec le A330-900neo sur quatre vols hebdomadaires, et même 11 vols sur 12 en pleine saison estivale du 14 juin au 12 septembre 2026, remplaçant l’appareil précédent ; Alger – Doha : un vol hebdomadaire sur trois sera assuré par l’A330-900neo du 14 juin au 6 septembre 2026, améliorant l’expérience de vols vers le Qatar ;

un vol hebdomadaire sur trois sera assuré par l’A330-900neo du 14 juin au 6 septembre 2026, améliorant l’expérience de vols vers le Qatar ; Enfin, Alger – Dubaï : dès le 30 mars 2026, un vol hebdomadaire sur 7 utilisera l’A330-900neo, apportant plus de confort sur cette ligne clé du Moyen-Orient.

