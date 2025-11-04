Air Algérie ouvre une nouvelle liaison vers la France dès le 1ᵉʳ décembre

La compagnie nationale Air Algérie poursuit l’élargissement de son réseau vers la France. À compter du 1er décembre prochain, elle lancera une nouvelle ligne directe entre Alger et Strasbourg, avec deux vols hebdomadaires programmés les lundis et jeudis. Cette annonce marque une nouvelle étape dans la réorganisation du transport aérien algérien, amorcée après la fusion avec Tassili Airlines.

Jusqu’à récemment, la desserte de Strasbourg était assurée par Tassili Airlines, depuis Alger et Constantine. Mais à la suite de la fusion de cette compagnie – ancienne filiale du groupe Sonatrach – avec Air Algérie et sa nouvelle branche Domestic Airlines, l’ensemble des vols internationaux de Tassili ont été transférés à la compagnie nationale. Cela permet désormais à Air Algérie d’étendre sa présence sur des destinations européennes jusque-là exploitées par sa sœur jumelle.

Nouvelle ligne directe : Air Algérie ouvre la liaison Alger–Strasbourg

Dans un communiqué publié le mardi 4 novembre, l’aéroport de Strasbourg-Entzheim a confirmé que les vols directs vers Alger reprendront dès le 1ᵉʳ décembre. Ces liaisons seront opérées en Boeing 737-600, un appareil habituel de la flotte d’Air Algérie. « La compagnie desservira Alger deux fois par semaine, les lundis et jeudis », a précisé l’aéroport alsacien. Ce calendrier confirme le retrait définitif de Tassili Airlines du segment international, acté à la fin du mois d’octobre.

L’ouverture de cette nouvelle ligne renforce les liens aériens entre l’Algérie et l’Est de la France, une région où la communauté algérienne est particulièrement nombreuse. En parallèle, la compagnie Transavia, filiale low cost du groupe Air France-KLM, continuera d’assurer son vol hebdomadaire entre Strasbourg et Alger pendant toute la saison hivernale, jusqu’au 28 mars 2026. Ainsi, malgré la disparition de Tassili Airlines, l’offre globale de vols restera stable.

Deux vols hebdomadaires annoncés

Au total, trois rotations hebdomadaires seront proposées : deux par Air Algérie et une par Transavia. Les appareils d’Air Algérie décolleront de Strasbourg à 11 h 30 pour atterrir à Alger à 13 h 45, tandis que Transavia effectuera son vol chaque samedi, avec un départ prévu à 16 h 10 et une arrivée à 18 h 30.

Pour l’instant, les billets Air Algérie ne sont pas encore disponibles sur le site officiel de la compagnie. En revanche, Transavia a déjà ouvert les réservations pour la période des fêtes de fin d’année. Le prix aller-retour entre le 20 décembre et le 3 janvier est affiché à 538 € en tarif Basic (bagage à main inclus) et 654 € en tarif Plus (avec un bagage en soute de 20 kg).

Avec cette nouvelle liaison, Air Algérie consolide sa position sur le marché franco-algérien et répond à une forte demande de mobilité entre les deux rives de la Méditerranée, notamment à l’approche des vacances d’hiver.