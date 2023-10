Air Algérie ouvre les réservations sur ses nouveaux vols vers le Cameroun

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a décidé de faire de l’aéroport d’Alger un HUB international reliant entre plusieurs destinations européennes et asiatiques et le continent africain. D’ailleurs, elle a récemment lancé ses vols vers Saint-Pétersbourg en Russie, mais aussi vers Johannesburg en Afrique du Sud.

Toujours dans le cadre de sa stratégie du renforcement de son réseau des vols, le transporteur aérien national a décidé de donner à ses passagers l’opportunité de visiter une nouvelle destination.

Vols vers Douala : une nouvelle destination s’ajoute au programme d’Air Algérie

Dans un nouveau communiqué, publié en ce début de semaine, Air Algérie annonce l’ouverture d’une nouvelle ligne aérienne reliant entre l’aéroport international d’Alger et Douala, la capitale économique du Cameroun. La compagnie aérienne nationale assurera la desserte de cette destination à raison de trois rotations par semaine. Et ce, tous les dimanches, lundis et jeudis.

Par ailleurs, Air Algérie précise que le premier vol est programmé pour le 30 novembre prochain. Pour permettre à ses voyageurs de découvrir la ville de Douala de plus près, Air Algérie affiche ses billets à partir de 74 773 dinars algériens, soit l’équivalent de 356 420 XAF, le prix d’un aller-retour vers le Cameroun.

Air Algérie s’envole à la conquête de l’Afrique

Air Algérie continue de tisser sa toile en Afrique. L’ouverture de sa nouvelle ligne au départ de l’Éthiopie, à laquelle s’ajoutent les nouveaux vols à destination du Cameroun, lui permet de faire de nouveaux pas dans sa stratégie de la conquête du marché africain.

Par ailleurs, la conquête de l’Afrique n’est pas le seul objectif de la compagnie aérienne nationale. Lors de la cérémonie d’inauguration de la ligne Alger – Johannesburg, le ministre des Transports, Youcef Chorfa, a fait savoir que le projet d’ouverture de la route aérienne directe Alger – Caracas au Venezuela connaît les dernières retouches avant son lancement officiel.

