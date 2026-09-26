Air Algérie : Conakry, Brazzaville, Lagos-Abuja… 3 nouvelles lignes africaines dès le 25 octobre

Air Algérie lancera le 25 octobre sa ligne Alger–Conakry, puis le 26 octobre ses vols vers Brazzaville et une desserte combinée vers Lagos et Abuja. Ces trois nouvelles routes africaines sont déjà ouvertes à la réservation. Pour la compagnie nationale, elles s’inscrivent dans une stratégie plus large : faire d’Alger un point de correspondance entre les capitales africaines et l’Europe.

À un mois du lancement, les nouvelles lignes africaines d’Air Algérie prennent forme. La compagnie les avait annoncées au début de l’été, comme nous le rapportions dans notre article sur les cinq nouvelles destinations d’Air Algérie. Elles entreront en service avec le programme d’hiver 2026-2027. Voici les dates, les fréquences et les formalités à connaître.

Trois nouvelles lignes, deux dates de lancement

Selon le programme de vols d’Air Algérie, les trois lignes démarreront à un jour d’intervalle :

Alger–Conakry (Guinée) : premier vol le dimanche 25 octobre 2026, puis trois vols par semaine, les mardis, jeudis et dimanches ;

: premier vol le dimanche 25 octobre 2026, puis trois vols par semaine, les mardis, jeudis et dimanches ; Alger–Brazzaville (République du Congo) : premier vol le lundi 26 octobre 2026, puis trois vols par semaine, les lundis, mercredis et samedis ;

: premier vol le lundi 26 octobre 2026, puis trois vols par semaine, les lundis, mercredis et samedis ; Alger–Abuja–Lagos (Nigeria) : premier vol le lundi 26 octobre 2026. Une rotation dans le sens inverse, Alger–Lagos–Abuja, démarre le jeudi 29 octobre, soit deux vols par semaine vers le Nigeria.

Jours, horaires et appareils

Les grilles horaires publiées pour ces nouvelles lignes donnent les repères suivants, en heure locale :

Conakry : départ d’Alger à 19 h 35, arrivée à 23 h 50 ;

: départ d’Alger à 19 h 35, arrivée à 23 h 50 ; Brazzaville : départ d’Alger à 19 h, arrivée à 1 h 10 le lendemain ;

: départ d’Alger à 19 h, arrivée à 1 h 10 le lendemain ; Nigeria : un itinéraire combiné desservant Abuja et Lagos, le lundi dans un sens et le jeudi dans l’autre.

La compagnie devrait opérer les vols vers Conakry et Brazzaville en Boeing 737 MAX, et la desserte du Nigeria en Boeing 737-700.

Réservations et tarifs

Les billets pour ces trois lignes sont déjà en vente sur le site officiel d’Air Algérie et dans les agences de la compagnie. Air Algérie n’a en revanche communiqué aucun tarif officiel pour ces nouvelles routes.

Les horaires et fréquences d’une nouvelle ligne peuvent changer avant son lancement. Vérifiez les informations sur le site d’Air Algérie ou en agence avant de réserver. La compagnie propose par ailleurs régulièrement des offres sur ses services, comme sa récente promotion sur la sélection de siège.

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Une offensive africaine plus large

Ces trois lignes s’ajoutent à d’autres ouvertures récentes sur le continent. Air Algérie a lancé ses lignes vers Libreville, au Gabon, et vers Luanda, en Angola, à l’été 2026. En avril, son PDG, Hamza Benhamouda, citait aussi Addis-Abeba parmi les dessertes africaines ouvertes récemment.

La compagnie affiche un double objectif : faciliter les déplacements entre les capitales africaines, et proposer aux voyageurs du continent des correspondances via Alger vers l’Europe. Ces lignes intéressent aussi les voyageurs d’affaires, les commerçants et les étudiants algériens, alors que les échanges économiques avec plusieurs pays africains se développent.

La direction a par ailleurs annoncé d’autres ouvertures pour 2026, notamment vers Accra, au Ghana, et Maputo, au Mozambique. Aucune date de mise en service n’a été communiquée pour ces deux lignes, dont le lancement dépend aussi de la livraison des nouveaux appareils de la compagnie.

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Au-delà de l’Afrique : Berlin, Shanghai et l’Asie

L’expansion africaine accompagne un développement plus large du réseau. Air Algérie a inauguré le lundi 14 septembre 2026 sa ligne directe Alger–Berlin, à raison d’un vol par semaine. Elle s’ajoute aux quatre vols hebdomadaires vers Francfort, ce qui porte à cinq le nombre de fréquences entre l’Algérie et l’Allemagne. Le président Abdelmadjid Tebboune l’avait annoncée à la communauté algérienne lors de sa visite en Allemagne, et la compagnie a dû accélérer le lancement de cette ligne. La liaison restera directe pendant la saison d’hiver.

Vers l’Asie, la compagnie a inauguré le 29 mars 2026 une liaison directe Alger–Kuala Lumpur, en Malaisie. Elle lancera le 26 octobre 2026 une ligne vers Shanghai, avec trois vols par semaine en Airbus A330-900neo. D’autres liaisons sont en préparation, vers Koweït et vers Delhi, dont l’ouverture a été reportée. Aucune date n’est confirmée à ce stade pour ces deux lignes.

Formalités : ce qu’il faut vérifier avant de partir

Avant de réserver un vol vers Conakry, Brazzaville, Abuja ou Lagos, les voyageurs doivent s’assurer des conditions d’entrée dans chacun de ces pays : obligation de visa, modalités d’obtention et exigences sanitaires. Le Nigeria a ainsi supprimé le visa à l’arrivée en 2025 : il faut désormais demander un visa électronique avant le départ et remplir une carte de débarquement en ligne. Le Nigeria et la Guinée exigent aussi un certificat de vaccination contre la fièvre jaune.

Les conditions d’entrée peuvent évoluer rapidement. Avant tout voyage, vérifiez-les auprès des ambassades concernées à Alger. Les voyageurs qui poursuivent leur trajet vers l’Europe doivent aussi tenir compte des nouvelles règles de contrôle aux frontières de l’espace Schengen.

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