Air Algérie : 5 nouvelles destinations internationales dès le 25 octobre

La compagnie nationale Air Algérie poursuit l’expansion de son réseau international avec le lancement de cinq nouvelles liaisons vers l’Afrique et l’Asie. Les premiers vols sont programmés à partir du 25 octobre, avec notamment une nouvelle desserte de Shanghai et le retour de Tripoli dans son réseau.

Air Algérie accélère le développement de son réseau international. Dans un communiqué publié ce samedi 24 octobre, la compagnie nationale a annoncé le lancement de cinq nouvelles liaisons aériennes au départ d’Alger, à destination de Conakry, Brazzaville, Lagos, Shanghai et Tripoli.

Cette nouvelle étape intervient à la veille du lancement du programme hivernal 2026-2027. Elle vise à élargir les possibilités de déplacement des voyageurs et à renforcer les connexions entre l’Algérie, plusieurs capitales africaines et les grands pôles économiques asiatiques.

Le calendrier communiqué par la compagnie prévoit le lancement de la ligne Alger–Conakry dès le 25 octobre 2026. Les liaisons Alger–Brazzaville, Alger–Lagos et Alger–Shanghai suivront le 26 octobre. Enfin, les vols entre Alger et Tripoli sont programmés à partir du 28 octobre.

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L’Afrique et l’Asie au cœur de l’expansion

Sur le continent africain, Air Algérie entend renforcer sa présence avec trois nouvelles dessertes vers Conakry, capitale de la Guinée, Brazzaville, capitale de la République du Congo, et Lagos, principal centre économique du Nigeria.

L’ouverture de ces lignes doit faciliter les déplacements entre l’Algérie et plusieurs marchés africains. Elle offre également de nouvelles possibilités aux voyageurs d’affaires, aux opérateurs économiques et aux membres des diasporas, tout en contribuant au développement des échanges commerciaux entre les pays concernés.

En Asie, la liaison Alger–Shanghai constitue l’une des principales nouveautés annoncées. Après Pékin et Guangzhou, la compagnie nationale ajoutera ainsi une troisième ville chinoise à son réseau.

Cette desserte doit permettre aux voyageurs de rejoindre plus facilement Shanghai, l’un des principaux centres économiques et commerciaux de Chine. Elle ouvre également de nouvelles perspectives pour les échanges entre les entreprises algériennes et chinoises, notamment dans les domaines du commerce et des investissements.

Tripoli rejoint également le programme

La capitale libyenne figure aussi parmi les destinations concernées par ce nouveau programme. La liaison Alger–Tripoli est prévue pour le 28 octobre, venant compléter les ouvertures annoncées pour la dernière semaine du mois.

À travers ces cinq destinations, Air Algérie poursuit sa stratégie de diversification et d’élargissement de son réseau international. La compagnie entend ainsi renforcer la connectivité aérienne de l’Algérie, multiplier les possibilités de déplacement et consolider sa présence sur les marchés africains et asiatiques.

Les voyageurs pourront consulter les informations relatives aux vols, aux horaires et aux réservations auprès d’Air Algérie et sur son site officiel.