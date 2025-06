Air Algérie : nouvelle stratégie pour les vols France-Algérie

La compagnie aérienne nationale Air Algérie s’apprête à renforcer considérablement sa présence sur les lignes internationales reliant la France à l’Algérie, en intégrant à son réseau les dessertes actuellement opérées par Tassili Airlines, dans le cadre d’un accord de transfert de propriété récemment conclu.

Jeudi dernier, Air Algérie a officialisé la signature d’un protocole d’accord avec le groupe Sonatrach Holding Activités Extérieures et de Soutien, visant à transférer l’intégralité de la propriété de Tassili Airlines à la compagnie nationale. Cette acquisition marque une étape clé dans la restructuration du transport aérien en Algérie, avec la volonté affichée de créer une filiale dédiée exclusivement au réseau domestique.

« L’accord constitue une première étape stratégique vers l’intégration de Tassili Airlines au sein d’Air Algérie, conformément à une vision nationale ambitieuse visant à moderniser et structurer le transport aérien domestique », souligne le communiqué d’Air Algérie.

Une reprise d’une trentaine de vols France – Algérie

Tassili Airlines dessert actuellement huit lignes régulières entre la France et l’Algérie, représentant 27 à 28 vols par semaine en haute saison. Ces liaisons couvrent notamment :

Alger – Paris Charles-de-Gaulle (15 vols/semaine)

Alger – Lyon , Alger – Nantes , Alger – Strasbourg (2 vols/semaine chacun)

Béjaïa – Paris , Oran – Paris , Constantine – Strasbourg (2 vols/semaine)

Oran – Strasbourg (1 vol/semaine)

Après le transfert, Air Algérie récupérera ces créneaux, renforçant ainsi ses capacités sur le réseau France – Algérie, où la demande est traditionnellement forte, notamment durant l’été et les vacances scolaires.

Une nouvelle dynamique pour les vols intérieurs et internationaux

Si la nouvelle filiale en cours de constitution sera chargée exclusivement du réseau domestique algérien, les vols internationaux opérés jusqu’ici par Tassili Airlines seront absorbés par Air Algérie, permettant à cette dernière de déployer une flotte plus importante et une organisation plus rationnelle pour les dessertes internationales.

La flotte de Tassili Airlines, qui comprend 15 appareils (essentiellement des Boeing 737-800), ainsi que ses ressources humaines, sera progressivement intégrée dans les structures d’Air Algérie et de sa future filiale.

Ce renforcement du réseau d’Air Algérie sur le marché européen, notamment français, constitue une avancée stratégique pour la compagnie, qui reste le principal acteur du transport aérien entre l’Algérie et la France, une destination phare en raison des liens historiques, économiques et humains entre les deux pays.

Cette restructuration s’inscrit aussi dans une vision nationale de renforcement de la souveraineté aérienne, à travers la modernisation, l’optimisation des dessertes et l’augmentation de la compétitivité du pavillon national.