Air Algérie : nouvelle promotion irrésistible sur les vols vers la France

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a précédemment lancé une super promotion à destination de huit pays en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient. Une offre qui a déçu plusieurs membres de la diaspora établis en France qui souhaite avoir les mêmes offres.

Par ailleurs, Air Algérie revient dans une nouvelle annonce pour répondre aux exigences de ces voyageurs et leur proposer une nouvelle offre promotionnelle.

Les vols vers la France en promotion chez Air Algérie

En effet, dans une nouvelle annonce, partagée sur ses réseaux sociaux, Air Algérie fait part de ces nouvelles promotions qui concernent plusieurs aéroports français. La compagnie aérienne nationale annonce que ces nouveaux tarifs sont applicables jusqu’au 30 novembre 2023.

La nouvelle offre d’Air Algérie concerne aussi des allers-retours depuis et vers les aéroports de Constantine, Batna, Annaba et Bejaia. Et ce, à destination de quatre aéroports français. L’offre d’Air Algérie s’affiche comme suit :

Depuis Constantine vers Toulouse : à partir de 25 358 dinars algériens ;

Au départ de Constantine vers Nice : à partir de 27 309 dinars algériens ;

; Depuis Batna à destination de Marseille : des allers-retours disponibles au prix de 24 557 DZD;

Depuis l’aéroport d’Annaba vers celui de Lyon : des billets au prix de 28 338 dinars algériens;

Au départ de Batna vers Lyon : à partir de 28 338 dinars algériens ;

algériens ; Depuis l’aéroport d’Abbane Ramdane à Bejaia vers celui de Marseille : à partir de 24 625 dinars algériens.

Air Algérie annone des promotions sur 8 autres pays

En plus de ces vols vers la France, Air Algérie a déjà mis en promotion ses vols vers saint-Pétersbourg en Russie, mais aussi ses liaisons à destination de huit autres pays, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Et ce, pour permettre à ses passagers de voyager, durant le mois de novembre, à des prix réduits.

Sont concernés par cette offre, les vols de la compagnie à destination de Vienne, Amman, Bamako, Niamey, Abidjan, Johannesburg et Ouagadougou. Tous ces vols sont opérés au départ de l’aéroport de Houari Boumedienne à Alger et l’offre d’Air Algérie est valable jusqu’au 30 novembre 2023.

| À LIRE AUSSI :

>> Air Algérie : nouvelle promotion pour 8 destinations à l’International

>> Vols vers la Russie : Air Algérie affiche de nouveaux prix pour novembre 2023