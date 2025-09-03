Air Algérie : nouvelle politique de remboursement des billets, voici qui est concerné

Soucieuse de toujours mieux répondre aux besoins de ses clients, Air Algérie a récemment mis à jour sa politique de remboursement des billets. Cette révision concerne particulièrement les passagers voyageant sur le réseau intérieur algérien.

Afin d’offrir plus de clarté et de sécurité à ses passagers, la compagnie aérienne nationale a révisé sa politique de remboursement, en mettant en place une validité de six mois pour toute demande de remboursement. L’annonce a été faite via un communiqué de la compagnie qui précise que cette nouvelle mesure concerne les voyageurs qui optent pour les lignes domestiques d’Air Algérie.

Air Algérie met à jour sa politique de remboursement des billets

« Nous informons notre aimable clientèle que, conformément à la nouvelle disposition en vigueur depuis le 07 juillet, la validité du remboursement des billets émis pour un voyage sur le Réseau Intérieur algérien est fixée à six (06) mois à compter de la date d’émission du billet.« , indique un communiqué d’Air Algérie.

Ce changement s’applique à tous les billets émis pour un voyage sur le réseau intérieur algérien. Pour bénéficier de cette nouvelle disposition, il est nécessaire de soumettre sa demande de remboursement dans les six mois suivant la date d’émission du billet de voyage.

Cette mesure, effective depuis le 7 juillet 2025, a pour but d’offrir aux clients d’Air Algérie une plus grande flexibilité et une meilleure gestion des réservations.

Air Algérie lance Alger-Rotterdam à prix attractifs

Air Algérie a récemment annoncé le lancement d’une nouvelle liaison aérienne reliant Alger à Rotterdam, renforçant ainsi sa présence en Europe. Les vols débuteront le 28 octobre 2025, avec deux rotations hebdomadaires au départ de l’aéroport international Houari Boumediene.

Par ailleurs, pour célébrer cette nouvelle destination, la compagnie propose une offre promotionnelle attractive : des billets aller-retour à 35 100 dinars algériens au départ d’Alger, ou 256 euros depuis Rotterdam, bagages en soute inclus. Cette promotion est valable pour les réservations effectuées avant le 30 septembre 2025, pour des voyages entre le 28 octobre 2025 et le 28 mars 2026.

Cette nouvelle liaison représente une avancée stratégique importante pour Air Algérie, facilitant les connexions entre les deux pays et renforçant les échanges commerciaux, touristiques et culturels. Elle répond particulièrement aux besoins de la diaspora algérienne aux Pays-Bas, tout en consolidant la position de l’aéroport d’Alger comme hub régional majeur.

Cette expansion s’inscrit dans la stratégie de développement international de la compagnie, qui prévoit également d’autres ouvertures de lignes, notamment vers l’Afrique avec une liaison Alger-Le Caire-Addis-Abeba prévue pour octobre 2025.

