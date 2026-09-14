Air Algérie élargit son réseau européen avec une nouvelle ligne au départ d’Alger

C’est officiel : Air Algérie franchit un nouveau cap dans son expansion européenne ! Ce lundi 14 septembre 2026, la compagnie aérienne nationale lance sa toute nouvelle liaison directe entre Alger et Berlin. Proposée à raison d’un vol par semaine, cette desserte vient renforcer le programme existant vers Francfort pour porter à cinq le nombre total de vols hebdomadaires reliant l’Algérie et l’Allemagne.

Ce lundi 14 septembre, la compagnie aérienne a officialisé, par voie de communiqué, le lancement de ses nouvelles liaisons directes reliant l’aéroport d’Alger à Berlin.

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Air Alngérie lance ses vols entre Alger et Berling

Cette nouvelle liaison hebdomadaire vers la capitale allemande vient renforcer le réseau existant en complétant les quatre vols déjà assurés chaque semaine vers Francfort. À travers cette initiative stratégique, le pavillon national ambitionne non seulement d’étoffer son offre sur le marché germanique et d’étendre son réseau européen, mais aussi de répondre de manière concrète aux besoins de mobilité de la communauté algérienne établie en Allemagne.

Par ailleurs, cette desserte accrue vise à stimuler durablement les échanges économiques, culturels et diplomatiques entre les deux nations.

L’ouverture de cette ligne fait suite à la visite officielle en République fédérale d’Allemagne d’Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, au cours de laquelle la création de cette liaison avait été annoncée. Elle s’inscrit directement dans la concrétisation des directives présidentielles visant à étendre le réseau international du pavillon national et à accompagner le rapprochement stratégique entre Alger et Berlin.

De nouvelles lignes attendues au programme d’Air Algérie

En plus de Berlin, dont l’inauguration marque une étape clé avec une desserte hebdomadaire, la compagnie aérienne nationale Air Algérie continue de consolider son ancrage stratégique en Europe et sur la scène internationale.

Malgré le report de la liaison vers l’Inde, l’expansion d’Air Algérie vers l’Asie demeure bien engagée pour l’automne. Le pavillon national confirme l’ouverture de sa ligne directe entre Alger et Shanghai à compter du 26 octobre 2026, assurée à raison de trois vols par semaine en Airbus A330-900neo, une desserte phare dont les billets sont d’ores et déjà disponibles à la réservation.

Enfin, le continent africain occupe une place centrale dans cette dynamique de déploiement à travers un réseau considérablement élargi. Dès le 25 octobre, la compagnie inaugurera ses vols vers Conakry, avant d’enchaîner le 26 octobre avec la mise en service de la ligne vers Brazzaville ainsi que d’une liaison combinée vers Lagos et Abuja, toutes opérées à fréquence de trois rotations hebdomadaires.

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