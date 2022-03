Air Algérie : nouveau scandale à Tunis

La compagnie aérienne Air Algérie est au cœur de plusieurs affaires ces derniers mois c’est souvent la cible de nombreuses critiques quant aux services fournis.

Cette fois-ci, c’est un scandale qui concerne un vol vers l’Algérie qui a été dévoilé, en effet cela concerne le vol AH4003 allant de Tunis à Alger prévu pour ce 28 février à 19h00 qui a fait plus de deux heures de retard.

D’après DNAlgerie certains passagers outrés ont souligné le traitement d’Air Algérie à leur égard, « ils nous ont laissé sans informations, sans nourriture et sans eau. Étant enceinte cette situation est impardonnable ». Certains voyageurs se sont donc vus bloqués à Tunis malgré des préoccupations urgentes ou du travail les attendant en Algérie sans aucune clarification.

Les employés de la compagnie quant à eux n’ont aucune explication et n’apportent pas d’informations supplémentaires vis -à -vis de ce retard. Certains stewards remettent néanmoins la faute sur l’absence du plan de vol, document nécessaire pour avoir l’autorisation de décoller de la part des autorités tunisiennes.

Air Algérie offre la possibilité de rembourser son billet

Avec la pandémie mondiale et la fermeture des frontières du 21 mars 2020 au 1er juin 2021, Air Algérie, a dû annuler près de 500 000 billets d’avion au courant de cette période.

La compagnie aérienne avait d’abord annoncé que les clients pouvaient modifier les dates de leurs vols gratuitement. Dans un second temps, elle a révélé le remboursement des billets non utilisés durant la période de fermeture des frontières. Cette demande de remboursement se fait par le biais du site internet officiel ou dans une agence de la compagnie, offrant ainsi le choix entre la revalidation gratuite de leurs billets jusqu’en décembre 2022, l’avoir et le remboursement.

Le porte parole Amine Andaloussi, avait d’ailleurs affirmé par rapport à ce sujet : « nous privilégions le processeur en ligne, surtout pour les personnes habitant à l’étranger » , un moyen simple d’obtenir et remplir le formulaire dédié au remboursement.