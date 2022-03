Air Algerie : nouveau programme de vols pour le Sénégal et la Mauritanie

De nombreux pays allègent leurs conditions d’entrée et d’autres ouvrent de nouveau leurs frontières. C’est dans ce sens que l’Algérie va dès à présent reprendre des vols réguliers vers le Sénégal et la Mauritanie.

Le ministre des transports a annoncé la reprise de ces vols dès mardi 27 mars 2022 en direction de Dakar la capitale du Sénégal et Nouakchott celle de la Mauritanie.

Jeudi matin, le ministre des transports Aïssa Bekkai a en effet annoncé lors d’une intervention chez le média télévisuel Ennahar TV la mise en place de liaisons aériennes entre l’Algérie et ces deux pays et ce encore une fois dès le 27 mars.

Le programme de ces vols a été annoncé, en effet pour le trajet Nouakchott – Algérie un seul vol sera desservi chaque jeudi tandis que pour Dakar – Algérie ce sera chaque lundi.

En ce qui concerne les sorties d’Algérie, il y aura aussi un vol par semaine avant d’Alger à Dakar tous les dimanches et un autre vers la Mauritanie chaque mercredi.

Une liaison entre Dakar, Laghouat et Alger sera aussi mise en place afin d’améliorer le flux aérien.

Ces initiatives ont été mises en place, suite à la décision du président de la république Abdelmadjid Tebboune, selon laquelle il faut soutenir le programme actuel de la compagnie aérienne Air Algérie vers diverses destinations internationales.

L’Algérie vers une réouverture totale des frontières ?

Dès le début de la pandémie mondiale de la COVID-19, les voyages vers l’étranger sont très limités. Mais depuis peu, certains spécialistes parlent d’une éventuelle réouverture totale des frontières. C’est dans ce cadre que le Dr Mohamed Bekkat Berkani avait déclaré au média spécialisé Visa Algérie « qu’il n’y a aucun empêchement sanitaire en ce qui concerne la réouverture totale des frontières » ce qui laisse présager une réévaluation de la situation quant à l’état actuel du transport international.

Il a ajouté que cette réouverture serait plus qu’urgente pour le bien du pays et de ses citoyens même s’il fallait tout de même prendre en compte le maintien de certaines mesures de sécurité en lien avec la situation sanitaire.

Néanmoins, aucune décision officielle n’a été prise et le ministre des transports Aissa Bekka a affirmé sur la Radio nationale que cela serait discutée en coordination avec le comité scientifique en temps voulu.