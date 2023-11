Air Algérie muscle son programme avec 16 nouvelles lignes internationales

Le PDG de la compagnie aérienne nationale Air Algérie, en l’occurrence Yacine Benslimane, a dévoilé les plans de sa compagnie pour les prochains mois. Lors de son audition devant la commission des Transports et des communications de l’APN, Benslimane a fait savoir que l’embellie financière d’Air Algérie devrait se poursuivre jusqu’à la fin de l’exercice actuel.

Un indicateur positif de la compagnie qui ambitionne de poursuivre cette embellie, et ce, après sept ans de déficit financier. Le PDG d’Air Algérie a également fait part de la progression des parts du marché de sa compagnie, concernant les vols internationaux. Elles sont passées de 52.11 % en 2019 à 61.30% en 2023.

Air Algérie envisage l’ouverture prochaine de 16 nouvelles lignes aériennes

Lors de cette audition, Yacine Benslimane a également partagé les plans d’Air Algérie en ce qui de l’élargissement de son réseau de vols international. Il a commencé par rappeler le lancement des vols vers Johannesburg, Douala et Addis-Abeba.

Mais Air Algérie ne compte pas s’arrêter à ce niveau. Elle envisage l’ouverture prochaine de 16 nouvelles lignes aériennes qui seront ajoutées à son programme des vols internationaux, en ajoutant des routes vers Amsterdam (Pays-Bas) et Londres (Gatwick) au Royaume-Uni, mais aussi à destination de vers New York (États-Unis), Caracas (Venezuela) et La Havane (Cuba).

Le plan d’Air Algérie comprend aussi la desserte des lignes de desservir Guangzhou et Hong Kong en Chine, Kuala Lampur en Malaisie ou encore Lagos et Abuja au Nigeria et Dar-Essalem en Tanzanie, mais aussi, Libreville au Gabon.

Quels sont les autres projets d’Air Algérie ?

Par ailleurs, concernant les anciennes routes aériennes, Air Algérie veut renforcer ses dessertes en augmentant le nombre de ses vols à deux liaisons par semaine vers Beyrouth, Dakar, Bamako et Bruxelles. Les lignes vers Frankfurt, Le Caire, Lisbonne, Doha, Niamey, Ouagadougou et Dubaï seront renforcés chacune avec un vol supplémentaire.

Yacine Benslimane a fait part aussi des autres projets d’Air Algérie, qui comprennent la création d’un Hub pour la filiale cargo, le lancement de la filiale manutention, l’adoption de nouvelles technologies, la réorganisation de l’entreprise et le développement des services auxiliaires et des réseaux ventes.

Le PDG d’Air Algérie a également fait un point sur l’État d’avancement de l’opération de remboursement des billets non utilisés pendant la crise pandémique du covid-19. Il a avancé un taux de 32% de traitement des dossiers, soit un total de 208 326 sur 650 000 dossiers.

