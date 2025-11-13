Air Algérie modernise sa flotte : son nouvel Airbus atterrit ce jeudi à Alger

Air Algérie réceptionne ce jeudi à 16h son premier nouvel appareil, un Airbus A320-800, baptisé « Novembre 54 », marquant le coup d’envoi du renouvellement de sa flotte. Le ministre des Transports, Saïd Sayoud, a confirmé que le reste de la nouvelle flotte arriverait progressivement jusqu’à la mi-2026.

La compagnie aérienne nationale s’apprête à marquer une étape majeure dans la modernisation de sa flotte : Air Algérie devrait réceptionner ce jeudi son tout premier avion neuf, acquis dans le cadre de son vaste programme de renouvellement et d’expansion de sa flotte.

Saïd Sayoud a confirmé l’information lors d’une séance plénière du Conseil de la Nation, consacrée aux questions orales. Il a précisé que cet appareil, un Airbus A320-800 baptisé symboliquement « Novembre 54 », est attendu à Alger en ce jeudi à 16 heures.

Sayoud dévoile le calendrier de la réception du reste de la commande

Selon le ministre, la réception de cet Airbus sera rapidement suivie par l’arrivée d’un ou deux avions supplémentaires dès le mois de décembre prochain. Par ailleurs, la totalité des appareils commandés de manière échelonnée au cours du premier semestre de l’année 2026.

Sayoud a expliqué que les retards enregistrés sur les livraisons d’avions comme le Boeing sont imputables à la forte pression que subit le constructeur aéronautique. Il a mentionné des difficultés majeures pour ce dernier à honorer les commandes et à fournir les pièces de rechange nécessaires.

Malgré ces contraintes extérieures, le ministre a assuré qu’Air Algérie devrait connaître « un saut qualitatif« dans son offre de services. Et ce, grâce à la mise en service de ces nouveaux avions et à l’intégration des appareils transférés depuis Tassili Airlines.

Le réseau domestique renforcé de 103 vols supplémentaires

Pour garantir la couverture de l’ensemble des besoins des citoyens, le ministre a prévu une solution de repli : la compagnie aérienne nationale se tiendra prête à affréter des avions supplémentaires en cas de besoin et de déficit temporaire de sa flotte.

Lancé en 2023, le programme de renouvellement prévoyait l’acquisition de huit Boeing 737 MAX-9 et de huit Airbus A330-900. La commande auprès du constructeur européen (Airbus) a été récemment augmentée à dix appareils.

En réponse aux questions des membres du Conseil de la Nation, le ministre a révélé qu’une flotte complète sera dédiée exclusivement à la desserte du réseau domestique. De plus, il a annoncé l’ajout de 103 vols hebdomadaires, ce qui représente plus de 15 000 sièges supplémentaires.

