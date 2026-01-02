Air Algérie modernise sa flotte et réceptionne son deuxième Airbus

La compagnie nationale Air Algérie a clôturé l’année 2025 en beauté avec l’intégration d’un nouvel appareil de dernière génération. Cette acquisition marque une étape cruciale dans l’exécution de son plan stratégique visant à transformer l’aéroport d’Alger en un carrefour aérien majeur entre trois continents.

Le 31 décembre 2025 restera une date symbolique pour Air Algérie. En recevant son deuxième Airbus A330-900neo, immatriculé 7T-VJE, la compagnie a fait preuve d’une agilité opérationnelle remarquable. Arrivé de Toulouse à 15h38, l’appareil a été immédiatement déployé sur le réseau commercial. À peine quelques heures après son premier toucher des roues sur le tarmac d’Alger, il décollait à 23h40 pour assurer la liaison vers Dubaï. Ce premier vol de près de six heures, suivi d’un retour immédiat le lendemain, démontre la capacité du transporteur national à optimiser l’exploitation de ses nouveaux actifs dès leur livraison, garantissant ainsi une rentabilité immédiate sur ses lignes internationales les plus sollicitées.

Cette célérité technique s’accompagne d’une montée en gamme significative pour les passagers. Avec une configuration de 308 sièges, l’A330-900neo offre un confort supérieur tout en réduisant l’empreinte carbone et les coûts opérationnels. Cette acquisition fait suite à la réception du premier exemplaire du même type le 13 novembre dernier, lors d’une cérémonie officielle présidée par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Saïoud, marquant le lancement effectif du programme de renouvellement de la flotte nationale.

Air Algérie : une vision stratégique à l’horizon 2035

L’arrivée de ces nouveaux appareils n’est que la partie visible d’une restructuration profonde du pavillon national. Sous la direction de Hamza Benhamouda, Air Algérie a révisé ses ambitions à la hausse pour répondre à une demande mondiale croissante. Le carnet de commandes prévoit désormais dix Airbus A330-900neo, complétés par huit Boeing 737 MAX-9 pour les trajets moyens-courriers. Pour le réseau domestique, le plan est tout aussi ambitieux avec la commande de seize appareils ATR 72-600 prévue pour 2025, visant à densifier la connectivité intérieure et à alimenter le flux de passagers vers la capitale.

L’objectif final de cette feuille de route, qui s’étire jusqu’en 2035, dépasse le simple renouvellement technique. Il s’agit de positionner l’aéroport d’Alger comme un « hub » de transit stratégique, une zone de confluence fluide entre l’Afrique, l’Europe et l’Asie. En multipliant les nouvelles routes et en augmentant ses fréquences, Air Algérie entend non seulement renforcer sa compétitivité face aux transporteurs régionaux, mais aussi jouer un rôle moteur dans le rayonnement économique et diplomatique de l’Algérie sur la scène internationale.

Air Algérie lance son offre spéciale Ramadan 2026 pour la diaspora

À l’approche du mois sacré, Air Algérie dévoile son offre très attendue par les Algériens résidant à l’étranger. Cette année, la compagnie nationale propose deux formules tarifaires : Ramadan et Ramadan Plus, avec des réductions pouvant atteindre 50 %. Une initiative bienvenue, alors que le début du Ramadan coïncide avec les vacances scolaires d’hiver en France.

Selon les calculs astronomiques, le Ramadan devrait commencer le 19 février 2026, période traditionnellement marquée par un afflux important de voyageurs vers l’Algérie. Pour répondre à cette demande, Air Algérie propose une promotion spéciale avec 50 % de réduction sur les billets. La période de réservation est ouverte jusqu’au 31 janvier 2026, et les billets sont valables pour des voyages compris entre le 18 février et le 22 mars 2026, avec une durée de séjour pouvant aller jusqu’à deux mois selon les conditions de la compagnie.

Deux formules pour s’adapter aux besoins des voyageurs

Le tarif Ramadan est une option économique destinée aux passagers dont les dates de voyage sont fixes. Les billets sont non remboursables, mais peuvent être modifiés moyennant des frais supplémentaires. Cette formule permet de bénéficier du prix le plus bas, idéale pour ceux qui ont des plans déjà établis.

Pour plus de souplesse, le tarif Ramadan Plus permet de modifier les dates de voyage sans frais supplémentaires, bien que les billets restent non remboursables. Cette formule, légèrement plus chère, est pensée pour les familles et les voyageurs dont les contraintes peuvent évoluer à la dernière minute.

Avec ces deux options, Air Algérie cherche à concilier accessibilité et flexibilité, offrant à chacun la possibilité de choisir la formule la plus adaptée à sa situation. Face à l’affluence attendue, il est conseillé de réserver rapidement pour profiter pleinement des tarifs promotionnels.