Air Algérie modernise sa flotte : 16 avions en commande, premières livraisons cet été

Dans le cadre de sa stratégie d’expansion de son réseau de vols internationaux, Air Algérie a passé une commande auprès des constructeurs aéronautiques Boeing et Airbus. Le ministre des Transports, Saïd Sayoud, a dévoilé la date de la réception du premier aéronef.

Pour rappel, en mai 2023, Air Algérie a finalisé un accord d’acquisition avec les deux géants de la construction aéronautique. Ce contrat porte sur l’acquisition de sept Boeing moyens porteurs de type 737-9 MAX et huit gros porteurs, notamment des Airbus A330-900.

Le ministre des Transports annonce la date de la réception des nouveaux avions d’Air Algérie

Le ministre des Transports, en l’occurrence Saïd Sayoud, a dévoilé aujourd’hui le calendrier de la réception des nouveaux avions qui renforceront la flotte aérienne nationale. En effet, selon lui, le premier aéronef sera réceptionné « à la fin du mois de juillet 2025« , indique-t-il.

« On va commencer à réceptionner les 16 avions à la fin de ce mois de juillet 2025, et il est prévu que la livraison se fasse au rythme d’un avion tous les trois mois« , annonce le ministre des Transports.

En effet, Sayoud a annoncé qu’Air Algérie accueillera son nouvel avion dès cet été, suivi d’un nouvel appareil tous les trois mois. Ainsi, la compagnie aérienne nationale réceptionnera son deuxième avion en septembre et son troisième avant la fin de l’année en cours.

Un ambitieux plan d’expansion vers l’Asie et l’Afrique à l’horizon 2026

Air Algérie s’apprête à entamer une importante phase d’expansion pour la saison hivernale 2025/2026. La compagnie nationale algérienne va lancer plusieurs nouvelles liaisons directes vers des destinations stratégiques en Asie et en Afrique, comme l’a révélé, précédemment, sa directrice commerciale, Hassania Kaoua.

En Asie, deux destinations majeures sont programmées : Kuala Lumpur (Malaisie) et Guangzhou (Chine). Le réseau africain sera considérablement renforcé avec de nouvelles liaisons vers N’Djamena (Tchad), Zanzibar (Tanzanie) et Libreville (Gabon). La reprise des vols vers Addis-Abeba et le renforcement de la ligne Alger-Abuja sont également prévus.

Cette expansion sera rendue possible grâce à l’acquisition de 16 nouveaux appareils qui seront livrés progressivement. En parallèle, la compagnie entreprend une modernisation significative de ses services avec le lancement d’un nouveau site web interactif et la révision de sa politique de gestion des bagages.

L’objectif est double : faire de l’aéroport d’Alger un hub régional majeur et améliorer la connectivité entre l’Afrique et les réseaux d’Air Algérie en Europe, Amérique, Asie et Moyen-Orient.

