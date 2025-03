Air Algérie mise sur l’expérience américaine pour former ses pilotes

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, vient de signer un partenariat avec la société américaine CPaT Global, leader mondial de la formation à distance dans le domaine de l’aviation, indique un communiqué du transporteur aérien.

Le transporteur aérien national franchit un cap dans la modernisation de la formation de ses pilotes en s’associant avec CPaT Global. Ce partenariat a pour objectif d’introduire des méthodes d’apprentissage innovantes et de renforcer les compétences des équipages grâce aux dernières technologies de simulation et d’enseignement interactif.

Air Algérie : un partenariat avec une société américaine pour la formation des pilotes

Cet accord prévoit l’intégration de solutions numériques avancées et interactives, reposant sur des outils de simulation et d’apprentissage à distance. Par ailleurs, ce partenariat a pour objectif d’améliorer la préparation opérationnelle des pilotes et d’élever les standards de sécurité et d’efficacité d’Air Algérie.

De plus, cette collaboration s’inscrit dans le cadre de modernisation de la compagnie, qui vise à adopter les meilleures pratiques en matière de formation aéronautique et à investir dans des technologies de pointe pour assurer une évolution continue de ses opérations.

L’objectif est donc de fournir aux équipages de la compagnie une formation plus efficace et flexible grâce à des outils numériques, afin qu’ils puissent mieux maîtriser les procédures de vol et prendre des décisions optimales dans des cas complexes et ainsi s’adapter plus facilement aux exigences actuelles de ce métier.

La sûreté et la sécurité au cœur de la stratégie d’Air Algérie

Lors du lacement du forum sur la sécurité de l’aviation civile, le ministre des Transports a rappelé l’engagement constant de l’État à garantir la sécurité aérienne, notamment via le renforcement des moyens juridiques et matériels déployés dans les aéroports, les stations aériennes et les appareils.

Entre cyberattaques, drones malveillants, risques terroristes et comportements perturbateurs des passagers, le secteur aérien fait aujourd’hui face à des menaces sans précédent, exigeant une approche holistique. Bien que la numérisation des systèmes de navigation et de gestion des données apporte des avantages considérables, elle expose le secteur aérien à des risques majeurs : des cyberattaques pourraient entraîner la paralysie des vols, la fuite de données confidentielles ou la perturbation de la communication avec les avions.

Face à ces risques, Air Algérie mise sur l’innovation technologique et la formation continue de ses équipages, tout en collaborant avec les autorités compétentes pour renforcer la résilience de son écosystème.

