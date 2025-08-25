Air Algérie mise sur l’Afrique : nouvelle liaison Alger – Le Caire – Addis-Abeba dès octobre 2025

Air Algérie continue de renforcer son réseau de vols internationaux. La compagnie aérienne nationale, qui dessert déjà plusieurs destinations stratégiques en Afrique, prévoit d’ouvrir une nouvelle liaison entre Addis-Abeba, Le Caire et Alger.

Après avoir repris ses vols vers Beyrouth et lancé sa nouvelle ligne aérienne à destination de Guangzhou en Chine, Air Algérie se prépare à lancer une nouvelle route aérienne triangulaire pour relier entre trois grandes villes africaines.

Air Algérie, à travers l’ouverture de cette ligne, veut se positionner comme un acteur majeur du transport aérien dans le continent. Addis-Abeba est une destination clé, car elle constitue un carrefour diplomatique et économique majeur en Afrique de l’Est.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Asie à portée de vol : Air Algérie inaugure une nouvelle ligne directe vers ce pays

Air Algérie annonce de nouveaux vols en Afrique

La compagnie aérienne nationale renforce son réseau international en prévoyant d’ouvrir une nouvelle ligne vers l’Éthiopie pour la saison hivernale 2025/2026. Air Algérie a mis à jour ses horaires pour inclure un vol entre Alger, Le Caire et Addis-Abeba, bien que les réservations ne soient pas encore disponibles.

En effet, cette nouvelle liaison est planifiée pour débuter le 29 octobre 2025, avec une fréquence de deux vols par semaine, opérés en Boeing 737-800.

Le transporteur aérien proposera sa nouvelle ligne entre Alger, Le Caire et Addis-Abeba, avec des vols allers-retours prévus deux fois par semaine. Le vol aller (AH 5370) décollera d’Alger les mercredis et les samedis à 20 h 25, et après une escale au Caire, arrivera à Addis-Abeba le lendemain à 6 h 55.

Par ailleurs, pour le retour, le vol (AH 5371) partira d’Addis-Abeba les jeudis et les dimanches à 7 h 55 et se posera à Alger à 14 h 30 après une escale dans la capitale égyptienne.

Jusqu’à 30 % de réduction sur les vols internationaux

Air Algérie lance une promotion automnale attractive avec 30 % de réduction sur une sélection de vols. Cette offre spéciale est valable pour des réservations effectuées entre le 21 août et le 4 septembre 2025, avec des voyages possibles du 1er septembre 2025 au 28 mars 2026.

La compagnie nationale met l’accent sur son engagement à maintenir un équilibre entre prix accessibles et qualité de service. L’annonce a généré un enthousiasme significatif sur les réseaux sociaux, reflétant l’intérêt des voyageurs pour des options de voyage économiques.

En parallèle, Air Algérie propose une initiative spéciale pour la 4ᵉ Foire commerciale intra-africaine (IATF) qui se tiendra à Alger du 4 au 10 septembre 2025. Des tarifs préférentiels seront appliqués sur les vols internationaux vers Alger pour faciliter la venue des participants à cet événement majeur.

Cette stratégie double vise à renforcer la position d’Alger comme hub aérien et économique en Afrique, tout en soutenant le développement touristique et commercial de l’Algérie. Ces offres démontrent la volonté d’Air Algérie de s’adapter aux besoins de sa clientèle tout en contribuant au rayonnement international du pays.

🟢 À LIRE AUSSI : Air Algérie lance ses promotions automnales avec des réductions de 30 %