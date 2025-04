Air Algérie mise sur la Turquie : billets promo à 36 000 DA et plus de vols vers Istanbul

En prévision de l’été et face à une concurrence accrue, Air Algérie augmente ses vols vers la Turquie. La compagnie aérienne propose désormais trois liaisons supplémentaires entre Alger et Istanbul, accompagnées de tarifs avantageux.

Face à Turkish Airlines, Ajet et Pegasus Airlines, Air Algérie tente de se démarquer en proposant une offre de voyage suffisante pour répondre à la forte demande sur les billets de voyage vers cette destination de premier plan.

À LIRE AUSSI : Vols depuis la Turquie : une nouvelle compagnie low cost débarque à l’aéroport d’Alger

Air Algérie renforce son programme de vols à destination de la Turquie

La Turquie fait partie des destinations de choix pour les voyageurs algériens. Consciente de l’enjeu important de cette destination, Air Algérie a décidé de renforcer son offre de vols, notamment sur le créneau desservant l’aéroport d’Alger au départ d’Istanbul.

Pour la saison estivale 2025, Air Algérie a programmé trois nouvelles dessertes entre Alger et Istanbul, prévues pour tous les lundis, mardis et mercredis. Cette fréquence permettra de répondre aux attentes des voyageurs de la compagnie en matière de flexibilité des horaires et de disponibilité des vols.

« Cap sur Istanbul, entre Orient et Occident. Découvrez nos 3 nouvelles fréquences au départ d’Alger, pensées pour vous offrir un séjour sur-mesure, entre escapades culturelles et instants gourmands« , promet Air Algérie.

Par ailleurs, le transporteur aérien national informe que les billets de voyage Alger Istanbul sont mis en promotion dans le cadre de l’offre Spring Escape, au prix de 36 000 dinars algériens, le voyage en aller-retour, en classe économique.

Air Algérie lance « Spring Escape » : des tarifs attractifs pour le printemps 2025

Air Algérie enrichit son offre promotionnelle avec « Spring Escape », une nouvelle offre de réduction pour les voyages prévus au printemps 2025. Cette promotion, disponible jusqu’au 23 avril 2025, concerne les vols programmés entre le 14 avril et le 14 juin 2025.

Parmi les destinations phares, on trouve Montréal à partir de 82 960 dinars, Istanbul depuis Annaba à 35 940 dinars, et Amman à 51 600 dinars. La compagnie propose également des tarifs avantageux vers plusieurs villes européennes, notamment Paris, Londres, Rome et Lisbonne.

En parallèle, Air Algérie maintient son offre « Light Trip », valable jusqu’au 30 avril 2025, pour les voyageurs souhaitant voyager léger vers l’Europe. Cette promotion inclut des tarifs particulièrement attractifs comme Milan à 23 300 dinars et Rome à 18 500 dinars.

Les billets proposés dans le cadre de « Spring Escape » sont non remboursables, mais modifiables moyennant un supplément. Ces offres s’inscrivent dans la stratégie d’Air Algérie visant à faciliter les déplacements de ses voyageurs tout en proposant des tarifs compétitifs pour diverses destinations internationales.

À LIRE AUSSI : « Spring Escape » : Air Algérie relance les bons plans voyage pour le printemps 2025