Air Algérie : mise à jour des conditions de voyage vers la France

L’Algérie connait de plus en plus d’allègement dans les restrictions liées au covid-19 et une baisse considérable dans le nombre des contaminations, raison pour laquelle la réouverture partielle des frontières aériennes en Algérie a été décidée et annoncée le 1er juin dernier.

L’Algérie n’étant plus considérée comme une zone à haut risque, elle figure sur la liste orange de la France. Retirée de la liste rouge ce 9 octobre, cette décision publiée sur le Journal officiel de la République française est en vigueur dès aujourd’hui. Suite à quoi, Air Algérie a publié dimanche une mise à jour des conditions de voyage entre les deux pays.

Aucun changement à noter quant aux voyageurs vaccinés avec l’un des quatre vaccins reconnus par l’Agence européenne des médicaments (EMA) Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson, ils ont pour seule et unique condition de présenter un test PCR négatif à l’embarquement. Cela s’applique également pour les algériens titulaires d’un visa C (visa Schengen de tourisme).

Pour les voyageurs vaccinés avec Sinovac, ayant reçu deux doses, ils doivent avoir un suivi d’une dose d’un vaccin à ARN Messager à savoir Pfizer ou Moderna, et ce, au moins sept jours avant l’arrivée en France.

Concernant les non-vaccinés

Le motif impérieux est toujours de vigueur pour voyager en France. Parmi les personnes éligibles « ressortissants français ou de l’UE + épouse et enfants, titulaire d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour Visa D, Visa long séjour de regroupement familial ».

A noter que quelle que soit la nationalité d’un voyageur, il doit présenter un test PCR négatif de moins de 72h avant le départ. Le délai pour le test antigénique n’a pas changé ; 48h avant le départ. une déclaration sur l’honneur attestant d’une absence de symptômes d’infection au covid-19 et de contact avec un cas confirmé de covid-19 doit également être présentée.

En plus de signer « un engagement sur l’honneur à se soumettre au test antigénique ou à l’examen biologique qui sera réalisé à l’arrivée en France », le voyageur s’engage à effectuer un auto-isolement pendant 7 jours, suivi d’un test PCR à la fin de cette période. Tout ces document lui seront distribués dans les agences Air Algérie.