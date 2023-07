Air Algérie met en promotion ses vols à destination de Saint-Pétersbourg en Russie

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a inauguré, dans la soirée du mercredi 26 juillet dernier, sa nouvelle ligne reliant entre l’aéroport d’Alger et celui de Saint-Pétersbourg en Russie. Une nouvelle initiative qui s’inscrit dans le cadre de l’élargissement de son réseau.

Par ailleurs, l’ouverture de cette nouvelle ligne aérienne s’enregistre également dans le cadre de la stratégie de la compagnie aérienne de faire de l’aéroport d’Alger un HUB international. En effet, les voyageurs de plusieurs pays dans le monde pourront transiter via Alger pour rejoindre la Russie.

Transiter via Alger pour rejoindre la Russie : Air Algérie annonce de nouvelles promotions

Dans un communiqué publié en ce jeudi 27 juillet 2023, la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, lève le voile sur ses nouveaux tarifs promotionnels. Cette nouvelle offre permettra à des voyageurs au départ de la Russie de rejoindre plusieurs destinations en France et en Afrique en transitant via l’aéroport d’Alger.

Les tarifs d’Air Algérie pour ses vols au départ de Saint-PétersBourg vers la France s’affichent comme suit :

Paris : à partir de 536 euros ;

Lyon : le prix d’un aller-retour est fixé à partir de 522 euros ;

Marseille : à partir de 493 euros ;

Nice : à compter de 513 euros ;

Toulouse : à partir de 667 euros.

Au départ de la France :

Paris : à partir de 552 euros ;

Lyon : à partir de 547 euros ;

Marseille : à partir de 513 euros ;

Nice : à partir de 522 euros ;

Toulouse : à partir de 588 euros.

Vols vers l’international : les billets d’Air Algérie en promotion

En plus des vols entre la Russie et la France, les promotions d’Air Algérie concernent également les vols depuis le continent africain vers Saint-Pétersbourg via Alger. En effet, vers ces destinations, les prix d’Air Algérie s’affichent comme suivent :

Abidjan : à partir de 811 euros ;

Bamako : à partir de 812 euros ;

Dakar : à partir de 804 euros ;

Niamey : à partir de 809 euros ;

Nouakchott : au prix de 822 euros ;

Ouagadougou : à partir de 811 euros

Le Caire : au prix de 646 euros

Tunis : 620 euros ;

Rome : 757 euros ;

Milan : 750 euros ;

Montréal : 1080 euros.

Voici les prix d’Air Algérie pour les vols dans le sens inverse :

Abidjan : 494 600 XOF ;

Bamako : 494 600 XOF

Dakar : 493 300 Xof ;

Niamey : 494 600 XOF ;

Nouakchott : 28 622 MRU ;

Ouagadougou : 457 300 XOF ;

Le Caire : 22 810 EGP ;

Tunis : à partir de 2 028 TND ;

Rome : à partir de 626 euros ;

Milan : à partir de 635 euros ;

Montréal : à partir de 1520 CAD.

Pour rappel, ces tarifs concernent les billets en aller-retour de la compagnie, et cette offre est soumise à des conditions.

