Air Algérie met en place un programme de divertissement spécial pour ses voyageurs

Air Algérie a récemment révélé la mise en place d’un programme de divertissement pour les passagers voyageant à bord de ses avions. Cette annonce a été faite par la compagnie aérienne sur sa page Facebook officielle, attirant ainsi l’attention des voyageurs en quête d’une expérience de vol plus agréable.

Ce programme d’animation comprend une vaste sélection de divertissements pour satisfaire les goûts de chacun. Parmi les options proposées, on compte plus de 80 films provenant de différentes régions du monde, tels que des films algériens, américains, classiques, français, arabes, africains et chinois.

En plus des films, les voyageurs pourront également profiter de programmes TV, notamment des séries TV, des documentaires internationaux captivants et des programmes sportifs.

La compagnie aérienne a également pris soin d’inclure des chaînes musicales dans son programme de divertissement, offrant ainsi aux passagers la possibilité de se détendre en écoutant leur musique préférée pendant le vol. De plus, les plus jeunes voyageurs ne seront pas en reste, car des dessins animés seront également disponibles pour leur plus grand plaisir.

Enfin, pour ceux qui souhaitent s’amuser davantage, Air Algérie a prévu des jeux vidéo à bord, permettant ainsi aux passagers de se divertir tout au long du vol.

Air Algérie révise ses tarifs concernant le transport des bagages à bord de ses avions

Air Algérie, reconnue pour sa politique bagage généreuse, a récemment annoncé de nouvelles tarifications pour le transport des bagages à bord de ses vols. Cette information a été communiquée dans une note diffusée le weekend dernier au sein des agences parisiennes et italiennes de la compagnie aérienne.

Selon la note d’Air Algérie, les voyageurs au départ d’Italie seront soumis à un tarif de 160 euros par pièce pour les bagages supplémentaires en cabine. En revanche, l’agence Air Algérie de Paris précise que cette taxe s’élèvera à 180 euros pour chaque pièce supplémentaire.

Cette révision des tarifs témoigne d’un ajustement de la politique bagage d’Air Algérie. Il est important pour les voyageurs de prendre en compte ces nouvelles dispositions lors de la planification de leurs voyages, afin d’éviter toute confusion ou surprise au moment de l’embarquement.