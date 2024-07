“Air Algérie m’a rétrogradé en classe économique”: Josh Cahill critique le vol de la compagnie

Après le journaliste britannique, Noel Phillips, un autre vlogger, spécialisé dans le domaine de l’évaluation des compagnies aériennes, a décidé de tenter de prendre un des vols de la compagnie aérienne nationale. Il en est question, du youtubeur allemand Josh Cahill.

Ralentie pendant plus d’une année à cause de la crise pandémique du Covid-19, l’évaluation critique des compagnies aériennes, connue aussi sous le nom de “flight reviewing”, est une discipline très répandue sur YouTube et conserve une audience grandissante. Parmi ses pionniers, le vlogger allemand Josh Cahill, connu pour ses multiples vidéos sur les transporteurs aériens internationaux.

À LIRE AUSSI >> “Je l’ai immédiatement regretté” : Air Algérie sévèrement critiquée par Noel Philips

Air Algérie : Josh Cahill rétrogradé en classe économique

Devenu une référence dans l’évaluation critique des compagnies aériennes, Josh Cahill a récemment décidé de tenter un des vols de la compagnie aérienne nationale. En effet, dans une récente vidéo, qui a récolté plus de 205 000 de vues sur YouTube, le spécialiste d’aviation note son expérience voyage à bord d’un avion de la compagnie aérienne nationale.

Dès l’enregistrement, l’homme de 38 ans a été confronté à une première déception. Le voyageur, qui a payé une importante somme pour voyager en Business, a été rétrogradé en classe économique. Et ce, en raison de l’indisponibilité des places sur le vol en question.

Malgré ce premier point négatif, le voyageur allemand a été séduit par le salon VIP de la compagnie, qui a légèrement atténué sa déception. À l’embarquement, Josh Cahill constate que l’avion, loué à Hi Fly Malta, présentait un intérieur peu accueillant. Dans sa vidéo, il cite des sièges usés, des équipements défaillants et un repas qui n’était pas à la hauteur des attentes du youtubeur.

L’aéroport d’Alger critiqué par Josh Cahill

Par ailleurs, pour noter cette expérience à bord de ce vol d’Air Algérie, Josh Cahill a attribué une seule étoile sur cinq à la compagnie aérienne. Son aventure se poursuit, après atterrissage de son vol à l’aéroport international de Houari Boumediene à Alger.

En effet, dès son arrivée, le spécialiste des voyages constate la présence d’une pratique interdite dans les aéroports internationaux : les passagers qui fument dans le terminal. Sa frustration augmente suite à son deuxième vol, après avoir payé plus de 600 euros pour passer en classe affaires, qui selon lui ne vaut pas la peine.

À LIRE AUSSI >> Bagages en cabine : Air Algérie dévoile de nouvelles restrictions