Air Algérie : les vols vers la France risquent des perturbations

Le mouvement de mobilisation contre la réforme des retraites risque d’impacter plusieurs secteurs en France. En plus des domaines des transports, de l’éducation et des raffineries, le secteur de l’aviation se prépare déjà pour accuser les coups de ce mouvement, prévu pour le jeudi 19 janvier 2023.

En effet, la direction générale de l’aviation civile a indiqué, lundi dernier à la presse française, que l’aéroport de Paris Orly risque de connaitre quelques perturbations du trafic aérien. Les premières prévisions transmises par la DGAC font état d’un vol sur cinq annulé au sein de cet aéroport. Et ce, en raison de la grève des contrôleurs aériens.

La DGAC informe que les compagnies aériennes de réduire 20% de leurs vols prévus pour le jeudi 19 janvier 2023. Notamment entre 5 heures du matin et 22 h 30. Par ailleurs, la direction générale de l’aviation civile prévoit des perturbations et des retards, le même jour.

⚠️Mouvement de grève national jeudi 19 janvier :

✈️Retards et annulations de certains vols à Paris-#Orly ➡️ contactez votre compagnie aérienne pour connaître l'actualité de votre vol.

🚇Transports en commun fortement perturbés ➡️ vos alternatives : https://t.co/uA7z3PNXGU — Paris Aéroport (@ParisAeroport) January 18, 2023

Grève en France : les vols d’Air Algérie risquent des perturbations

Dans un communiqué rendu public en ce mercredi 18 janvier, la compagnie aérienne nationale a fait savoir que ses vols programmés depuis et vers la France risque des perturbations. En effet, selon le communiqué d’Air Algérie, ce mouvement de grève contre la réforme des retraites en France risque d’impacter son programme aérien.

Par ailleurs, Air Algérie n’a pas précisé la nature de ces perturbations (retards ou annulations) ni les vols concernés par ces dernières. Sur le site officiel des aéroports de Paris, on peut voir qu’Air Algérie compte en son programme plusieurs vols entre l’aéroport de Paris et de CDG depuis et vers Alger, Bejaia, Oran.

بيان 18 جانفي 2023

Communiqué du 18 Janvier 2023 pic.twitter.com/zA6Sh28MiN — Air Algérie (@AirAlgerieAH) January 18, 2023

Qu’en est-il d’Air France ?

Pour la journée du jeudi 19 janvier 2023, la compagnie aérienne française compte également quelques vols au départ de la France vers l’aéroport d’Alger. Par ailleurs, ce transporteur français a fait savoir qu’elle assurera la totalité de ses voyages long-courriers, mais aussi 90% de ses vols moyens et court-courriers.

Air France informe que des retards et des annulations de dernières minutes ne sont pas à exclure. En revanche, les voyageurs concernés par ces perturbations seront notifiés individuellement par SMS ou par e-mail.

