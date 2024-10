Air Algérie : les réservations pour l’été 2025 sont ouvertes !

Pour profiter pleinement de l’été à petit budget, les spécialistes des voyages conseillent de planifier ses vacances à l’avance. Chez Air Algérie, par exemple, il est désormais possible de réserver son billet d’avion pour l’été 2025 dès maintenant.

La compagnie aérienne nationale se prépare dès maintenant pour la prochaine saison estivale et ouvre les réservations pour ses billets de voyage.

À LIRE AUSSI : Air Algérie lance une nouvelle promotion : 7 destinations internationales à prix réduits

Air Algérie : les billets de voyage pour l’été 2025 disponibles

En général, les compagnies aériennes proposent des tarifs plus attractifs quand les réservations sont faites à l’avance. Ce qui permet à certains voyageurs de faire des économies importantes rien qu’en planifiant leurs vacances à l’avance.

Sur son site de réservation, la compagnie aérienne nationale met en vente ses billets de voyage pour la prochaine saison estivale, ce qui permet à ses clients d’anticiper les imprévus comme l’indisponibilité des billets en haute saison et de profiter des tarifs réduits de la compagnie.

Sur son créneau le plus fréquenté de son réseau, notamment France – Algérie, il est désormais possible d’acheter son billet de voyage et de réserver son siège pour l’été 2025.

Été 2025 : à combien sont commercialisés les billets de voyage depuis la France ?

Prendre suffisamment de temps pour effectuer sa réservation permet, par ailleurs, d’avoir un large choix de dates, d’horaires, de vols et de sélectionner les options d’Air Algérie qui correspondent le plus à son besoin et ses exigences en matière de voyage.

Sur le réseau France – Algérie, la compagnie aérienne nationale propose ses billets de voyage, en aller simple, depuis Paris vers Alger, à partir de 227 euros. Par ailleurs, sur la ligne reliant entre Marseille et l’aéroport d’Oran, Air Algérie affiche ses billets de voyage au prix de 168 euros, par personne et par trajet.

De plus, Air Algérie propose, pour l’été 2025, des billets de voyage en aller simple entre Lyon Saint-Exupéry vers celui de Abane Ramdane à Béjaïa, au prix de 193 euros.

Tourisme saharien 2024/2025 : Air Algérie reprend ses vols Paris – Djanet

Une autre nouveauté chez Air Algérie concerne la reprise de ses vols au départ de l’aéroport de Paris Charles de Gaulle de Paris vers la ville de Djanet au sud de l’Algérie, pour la troisième année consécutive.

Au titre de la nouvelle saison du tourisme saharien 2024/2025, la ville de Djanet a vu l’atterrissage du premier vol d’Air Algérie transporteur le premier groupe de touristes, au départ de la capitale française. Ces voyageurs ont bénéficié de plusieurs facilités de séjour, le visa d’entrée préconisé par le gouvernement algérien pour la promotion du tourisme saharien.

À LIRE AUSSI : Vols Alger – Montréal : Air Algérie annonce des changements dans son programme