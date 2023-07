Air Algérie : les pneus d’un avion éclatent à l’atterrissage à Rome

Les passagers d’un vol opéré par la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, ont subi un nouvel incident, qui a suscité une grosse frayeur en sein de l’appareil en question. Il s’agit du deuxième incident, en moins d’un mois, auquel Air Algérie a fait face.

Pour rappel, le 8 juin dernier, un avion d’Air Algérie a été forcé d’atterrir d’urgence à Marseille, quelques minutes après son décollage depuis Paris Orly. Et ce, suite à une dépressurisation de la cabine de l’avion en question. Cependant, c’est au tour des voyageurs vers Rome de subir une nouvelle frayeur.

Vol Alger – Rome : deux pneus d’un avion Air Algérie éclatent à Rome

Il s’agit du vol Alger – Rome qui a été opéré le samedi 1ᵉʳ juillet dernier, par la compagnie Air Algérie. En effet, l’avion en question a frôlé la catastrophe en tentant d’atterrir à l’aéroport Fiumicino de Rome. L’appareil opérant la desserte entre l’Algérie et l’Italie a eu du mal à atterrir, notamment à cause d’éclatement de deux de ses pneus.

Il s’agit d’un Boeing 737. En se rapprochant du tarmac de l’aéroport de Rome, les deux pneus gauches ont éclaté. Cette explosion a été suivie par une épaisse fumée sortant du côté du train d’atterrissage. Heureusement, le pilote de l’avion Air Algérie a su comment maitriser la situation, et a réussi, malgré les conditions difficiles, son atterrissage à l’aéroport de Fiumicino de Rome.

Par ailleurs, pour des raisons de sécurité, les passagers du vol en question sont restés dans l’avion. Et ce, sur ordre du commandant de bord. Et ce, jusqu’à l’arrivée d’un bus pour prendre en charge les voyageurs de ce vol, et une équipe technique pour examiner l’incident, rapporte le média Sabqpress.

Pour rappel, Air Algérie n’est pas la seule compagnie aérienne à subir un tel incident. En revanche, le transporteur national des voyageurs prévoit de renforcer sa flotte avec l’acquisition de nouveaux appareils.

