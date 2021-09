Air Algérie : les nouvelles conditions pour entrer en France

Après la réouverture partielle des frontières aériennes le 1er juin dernier, un nouveau programme de vols internationaux a été mis en place par les autorités. Ce dernier vise principalement à augmenter le nombre de vols à 64 chaque semaine et avec sept pays, dont 48 vols sont opérés uniquement entre l’Algérie et la France.

En effet, depuis ladite décision, la compagnie aérienne nationale a mis à jour, plusieurs fois, son programme de vol ainsi que les conditions pour entrer aux pays, à l’image de la France et la Tunisie.

En fait, Air Algérie a dévoilé, aujourd’hui, les nouvelles conditions ainsi que les formulaires nécessaires pour entrer en France, et ce, suite à la décision du gouvernement français qui consiste à valider les vaccins chinois, à savoir, Sinovac et Sinopharm.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, la compagnie aérienne précise que les personnes ayant été vaccinées avec l’un de ces vaccins chinois doivent recevoir une dose supplémentaire du vaccin Moderna ou Pfizer au moins sept jours avant d’entrer sur le territoire français.

Test PCR non obligatoire pour les personnes vaccinées

La même source a révélé que les voyageurs déjà vaccinés n’auront plus besoin d’un motif impérieux pour se rendre en France, ce qui rend les titulaires de visa C éligibles dans ce cas.

La compagnie a également déclaré que les personnes qui ont reçu le vaccin n’ont plus besoin à montrer le résultat du test PCR ou de l’analyse antigénique.

Dans le même contexte, les personnes ayant reçu leurs doses de vaccin doivent présenter un engagement sur l’honneur qu’aucun symptôme d’infection à la Covid-19 n’apparait, un justificatif du statut vaccinal, en plus, une déclaration sur l’honneur pour personnes vaccinées doit être distribuée au niveau des Agences AH.

Il est également utile d’indiquer que la délivrance de l’attestation de Sortie depuis la France pour entrer en Algérie pour motif impérieux n’est pas nécessaire pour la catégorie précitée de passagers.

Par ailleurs, et pour la catégorie de passagers non vaccinés, une attestation de Déplacement vers la France et déclaration sur l’honneur pour personnes non vaccinées doivent être distribuées au niveau des Agences AH.