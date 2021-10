Air Algérie : les nouvelles conditions d’entrée au Canada

Les autorités canadiennes ont mis à jour, hier vendredi 29 octobre 2021, les conditions d’entrée au Canada, et ce, dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation de l’épidémie du coronavirus.

Selon un communiqué relayé sur la page Facebook d’Air Algérie, les autorités canadiennes ont défini les catégories de passagers éligibles à rentrer sur le territoire canadien, selon les dernières mises à jour annoncées.

Il s’agit des « ressortissants canadiens, des résidents permanents, des membres de la famille immédiate des ressortissants du Canada, des membres de la famille élargie des ressortissants et des résidents permanents du Canada ».

Le communiqué ajoute également « les passagers avec une autorisation de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), passagers avec une lettre d’autorisation du sous-ministre du Patrimoine canadien (PCH) et les passagers titulaires d’un permis d’études ou d’un permis de travail post-diplôme, délivré par le Canada ».

Les conditions d’entrée dans le territoire canadien

Pour ce qui est des conditions, les autorités canadiennes précisent que les passagers et les membres d’équipage doivent soumettre leurs informations par voie électronique, au plus tard 72 heures avant l’arrivée, via l’application ArriveCAN ou le site web https://www.canada.ca/…/coronavirus…/arrivecan.html ».

Les passagers vaccinés ou pas, doivent présenter un reçu ArriveCAN avant l’embarquement, souligne la même source. Concernant les passagers non vaccinés, ils doivent présenter un « test PCR négatif ».

Pour les passagers de plus de 5 ans, ils doivent avoir un test Covid-19 négatif passé au plus 72 heures avant le départ, indique-t-on encore. Deux catégories de passagers sont exemptées du test PCR.

Il s’agit, selon la même source des « passagers avec un test Covid-19 positif effectué au moins 14 jours et au plus 180 jours avant le départ, sont exemptés du test PCR » et « les passagers avec un test Covid-19 positif effectué au moins 14 jours et au plus 180 jours avant le départ ».

Les vaccins acceptés au Canada

Pour le test PCR négatif post-arrivée, « les passagers sont soumis à un test moléculaire Covid-19 les jours 1 et 8 après leur arrivée ». En outre, les passagers vaccinés doivent être munis d’un certificat de vaccination Covid-19 montrant qu’ils ont été complètement vaccinés au moins 14 jours avant l’arrivée.

Cette mesure « s’applique aussi aux enfants âgés de plus de 12 ans et 04 mois accompagnés de leurs parents vaccinés.

Les vaccins acceptés pour pouvoir rentrer sur le territoire canadien sont : AstraZeneca (Covishield), AstraZeneca (SK Bioscience), AstraZeneca (Vaxzevria), Janssen, Moderna ou Pfizer-BioNTech. Une combinaison de vaccins est également acceptée.

Par ailleurs, le communiqué précise que « les passagers respectant les schémas vaccinaux suscités ne sont pas concernés par la quarantaine ni des tests PCR post-arrivée ».