Air Algérie : les billets pour l’Aïd al-Adha 2025 en promotion jusqu’au 31 mai

Deux préoccupations animent actuellement les Algériens : la recherche de bonnes affaires pour leurs vacances et la quête des meilleurs prix de vols pour passer l’Aïd al-Adha en Algérie. Concernant ce second groupe, Air Algérie propose de nouvelles destinations en promotion.

L’objectif principal de cette promotion est d’offrir des tarifs plus avantageux que d’habitude. Cela permet de réaliser des économies significatives sur le prix du billet d’avion, rendant les voyages vers l’Algérie plus abordables en période de forte affluence, notamment sur les vols depuis la France et au-delà.

Air Algérie poursuit sa politique de fidélisation de ses clients. La compagnie aérienne vient de dévoiler de nouvelles promotions permettant de voyager durant la saison estivale sans exploser son budget. Des voyages, en aller-retour, sont donc proposés à prix réduits sur son site de réservation.

Vols depuis la France : Air Algérie casse les prix pour l’Aïd al-Adha 2025

Plusieurs destinations sont concernées par la nouvelle offre d’Air Algérie. C’est le cas de ses vols sur le réseau reliant la France et l’Algérie :

Bordeaux – Oran : au prix de 173.91 euros ;

Depuis Marseille vers Béjaïa : à partir de 174.47 euros ;

Depuis Paris Charles de Gaulle vers Constantine : 197.47 euros ;

Au départ de Constantine vers Paris Charles de Gaulle : au prix de 30 195 dinars ;

Oran – Marseille : à partir de 23 794 dinars algériens.

En plus de la France, Air Algérie met en promotion ses billets de voyage vers le Canada et la Turquie. En effet, les vols, en aller-retour entre Alger et Montréal, sont mis en vente au prix de 83 115 dinars, tandis que les voyages Annaba – Istanbul sont affichés à partir de 36 023 dinars.

Il est important de rappeler que ces prix permettent d’acheter un billet de voyage en classe économique permettant de transporter un bagage en cabine de 10 kg et une pièce en soute de 23 kg.

Les billets sans bagage en promotion

Air Algérie pense également aux voyageurs légers. Sa nouvelle promotion propose des tarifs avantageux sur diverses destinations pour ceux qui voyagent sans bagage :

Depuis l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry vers Houari Boumediene à Alger : à partir de 119.29 euros ;

Au départ de Marseille et à destination d’Oran : au prix de 109.74 euros ;

Depuis l’aéroport de Béjaïa vers celui de Marseille : au prix de 15 164 dinars algériens.

Par ailleurs, la compagnie aérienne nationale informe ses passagers que sa nouvelle promotion est disponible à la réservation jusqu’au 31 mai 2025, pour des voyages programmés durant toute la saison estivale et jusqu’au 25 octobre 2025.

De plus, les billets de voyage sont modifiables sous condition de payer un supplément. En revanche, Air Algérie n’autorise pas le remboursement des vols, dans le cadre de cette nouvelle offre promotionnelle.

