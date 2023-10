Air Algérie : le Sahara accessible aux touristes français grâce à 2 nouvelles lignes

Durant la précédente saison estivale, l’Algérie a accueilli plus de 1.6 million de touristes, curieux de découvrir la diversité des paysages algériens. Cependant, le pays se prépare pour l’organisation de la nouvelle saison du tourisme saharien.

Dans ce sillage, de nouvelles mesures ont été adoptées en ce qui concerne l’octroi des visas à l’arrivée pour les touristes qui prévoient de visiter le sud algérien. De son côté, Air Algérie a également décidé de déployer de nouveaux moyens pour desservir le Sahara au départ de la France.

Tourisme saharien : Air Algérie ouvre deux nouvelles lignes depuis la France

L’an dernier, la compagnie aérienne nationale a ouvert sa première ligne aérienne directe reliant l’aéroport de Paris vers celui de Djanet. À l’approche de la saison du tourisme saharien, elle annonce le lancement de deux nouvelles lignes, qui permettront aux touristes français d’explorer l’âme mystique du désert.

En effet, Air Algérie a lancé deux nouvelles lignes reliant dans un premier temps entre la ville de Marseille en France et les aéroports de Djanet et de Tamanrasset. La seconde ligne, sera opérée au départ de l’aéroport de Paris CDG à destination de celui de Tamanrasset. Sur cette ligne, le nouveau vol est prévu pour le 22 décembre 2023, et sera opéré tous les vendredis à 22h.

Les premiers vols vers le sud algérien affichent déjà complets

Selon le président du Tour opérateur Point Afrique, en l’occurrence Maurice Freund, les premiers vols du 21 et 28 octobre 2023, affichent déjà complet. Un constat qui témoigne du succès du lancement de ces nouveaux vols d’Air Algérie.

Par ailleurs, dans sa publication, Maurice Freund annonce que les voyages depuis Paris CDG vers Djanet sont disponibles à des prix cassés s‘élevant à 380 euros.

| À LIRE AUSSI :

>> Nouvelles modalités d’octroi de visas aux touristes étrangers pour le Sud algérien

>> Arrivé en Algérie, l’animateur français Antoine de Maximy ira bientôt « dormir chez vous » ?