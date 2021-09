Air Algérie : le programme détaillé des 32 vols hebdomadaires

Après un long moment de fermeture des frontières, et la décision de l’ouverture partielle, signalée le 1er juin dernier par les autorités locales concernées, la bonne nouvelle de l’augmentation des vols s’annonce par la compagnie aérienne Air Algérie, tout en dévoilant un programme de 32 vols hebdomadaires.

En effet, cette bonne nouvelle est intervenue suite aux instructions du président de la République, Tebboune, portant sur le renforcement du programme des dessertes aériennes internationales.

La distribution des vols d’Air Algérie

Pour le programme élaboré par Air Algérie, 32 vols seront opérés par semaine. Concernant les vols vers la France, 24 vols sont programmés, soit neuf vols de et vers Paris et Alger ; sept vols de et vers Paris et Oran ; un vol de et vers Marseille et Alger et sept vols de et vers Paris et Constantine.

Quant aux vols de la même compagnie vers les autres pays Européens, ils sont au nombre de six, dont deux vols par semaine de et vers Barcelone et Alger ; deux vols de et vers Istanbul et Alger ; un seul vol de et vers Francfort et Alger et un vol de et vers la capitale Italienne, Rome.

Et concernant d’autres destinations, Air Algérie prévoit un vol par semaine de et vers Tunis et Alger, ainsi qu’un vol de et vers Moscou et Alger, et ce, toujours dans le cadre du principe de réciprocité.

Il convient également d’indiquer que cette importante hausse du nombre de vols internationaux de la compagnie Air Algérie a diffusé de la joie chez la diaspora.

Vol d’Air Algérie vers la France :

9 vols/semaine : Paris – Alger

7 vols/semaine : Paris – Oran

7 vols/semaine : Paris – Constantine

1 vol/semaine : Marseille – Alger

Vol d’Air Algérie vers d’autres aéroports européens :

2 vols/semaine : Barcelone – Alger

1 vol/semaine : Francfort – Alger

1 vol/semaine : Rome – Alger

2 vols/semaine : Istanbul – Alger

1 vol/semaine : Moscou – Alger

Vols vers d’Air Algérie vers la Tunsie :