Air Algérie : le programme des vols depuis la France perturbé

En raison de conditions météorologiques défavorables, la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, informe ses passagers que des perturbations sont à prévoir sur ses vols desservant la France et l’Algérie, en ce lundi 30 décembre 2024.

Par ailleurs, afin d’assurer la sécurité de ses passagers, certains vols pourraient être retardés ou annulés. C’est ce qui ressort d’un nouveau communiqué de la compagnie aérienne nationale, Air Algérie.

Vols Lyon – Constantine : les conditions météorologiques perturbent le trafic aérien

Dans un nouveau communiqué mis en ligne en ce lundi 30 décembre 2024, la compagnie aérienne, Air Algérie, s’excuse auprès de ses passagers pour les retards enregistrés aujourd’hui et informe ses clients que ces perturbations sont dues à des conditions météorologiques marquées par d’épais brouillard au niveau des villes de Lyon et de Constantine.

Par conséquent, ces conditions météorologiques ont eu des répercussions sur le programme des vols de la compagnie prévu pour le reste de cette journée et ces perturbations risquent de se reproduire tout au long de cette journée.

« La compagnie aérienne nationale s’excuse pour les retards enregistrés, aujourd’hui, et informe son aimable clientèle que les perturbations sont dues à des conditions météorologiques marquées par d’épais brouillards au niveau des villes de Constantine et de Lyon, en France, qui ont eu des répercussions sur le reste des vols de la journée« , lit-on dans le communiqué en question.

Par ailleurs, Air Algérie invite ses voyageurs à prendre contact avec son Call Center via le 3302 et depuis l’étranger en composant le 021986363.

Air Algérie lance deux nouvelles lignes aériennes

D’après Aéroroutes, un site spécialisé dans l’aviation civile, Air Algérie prévoit d’élargir son réseau de vols internationaux. La compagnie aérienne nationale envisage d’ajouter deux nouvelles lignes directes vers le Royaume-Uni et le Nigeria, renforçant ainsi sa présence sur des marchés clés.

Ces nouvelles routes aériennes offriront aux voyageurs algériens et étrangers des options de voyage plus flexibles et plus pratiques pour se rendre dans ces deux pays. Elles devraient également stimuler le tourisme et les échanges commerciaux entre l’Algérie et ses partenaires économiques.

À partir du 2 avril 2025, les passagers de la compagnie pourront prendre leur envol au départ de l’aéroport de Londres Stansted à destination de la capitale Alger. Air Algérie prévoit de desservir cette destination au rythme de deux vols par semaine, programmés pour tous les mercredis et jeudis.

À destination du Nigeria, la compagnie aérienne nationale proposera de relier Alger à Abuja puis à Douala comme continuité de cette ligne aérienne. Sur cette route, les ventes des billets de voyage ne sont pas encore disponibles.

