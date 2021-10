Air Algérie : le prix du billet Montréal – Alger choque la toile

Les vols se multiplient et les destinations s’ajoutent au programme d’Air Algérie. Suite à la décision de la réouverture partielle des frontières aériennes annoncée le 1er juin dernier, la diaspora algérienne se voit petit à petit concrétiser son retour en Algérie, notamment pour celle au Canada grâce à la reprise des dessertes commerciales vers le pays de la feuille d’érable.

Ce fut une joie de courte durée puisque comme c’était le cas pour les vols avec Dubaï et Londres, les personnes intéressées ont été découragées par la cherté des billets. A l’instar du prix d’un billet pour un aller simple de Dubaï qui coûte près de 1000 euros (997 euros) et un aller simple de Londres fixé à partir de 525 livres sterling.

Cette cherté a touché les billets des vols récemment repris avec le Canada. En effet, en allant sur le site d’Air Algérie pour effectuer une réservation, un billet aller simple pour la ligne Montréal – Alger en classe économique, c’est à partir de 1222 dollars.

« Nous subissions un racket de la part d’Air Algérie »

Suite à la reprise de la ligne Montréal – Alger, un résidant algérien au Canada nous a confié son mécontentement concernant la cherté des billets proposés par Air Algérie.

« Je vous écris de Montréal, pour signaler le racket que nous subissons de la part d’Air Algérie, Ils viennent d’annoncer la réouverture de la ligne Montréal – Alger, et j’ai été sur leur site, j’ai tenté de faire une réservation,​ et a ma grande surprise, le prix du billet en classe économique, en janvier, saison morte est de : 2498 CAD c’est à dire plus de 1875 euros, ou encore au taux de change non officiel : 412.500 DA ». a déploré l’algérien qui a souhaité garder son anonymat.