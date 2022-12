Air Algérie : le PDG dévoile un nouveau plan de développement

Suite à l’amélioration du contexte sanitaire dans le monde, de nombreuses compagnies aériennes ont établi de nouvelles stratégies pour reprendre le niveau de trafic aérien précédant à la pandémie du Covid-19. C’est le cas d’Air Algérie qui prévoit une augmentation substantielle des vols avant le 31 décembre 2022.

Il s’agit de ce qu’a annoncé le président directeur général d’Air Algérie, Yacine Benslimane, lors d’un entretien accordée, lundi 12 décembre dernier, à l’APS. En effet, le PDG de la compagnie aérienne nationale a également fait part de la remise en place des lignes les plus importantes de sa compagnie. À ce rythme, Air Algérie reprendra ses capacités d’avant la pandémie du Covid-19, à partir de Mars 2023.

Par ailleurs, en réponse aux instructions du président de la république Abdelmadjid Tebboune. Air Algérie ambitionne de se positionner sur de nouveaux marchés. En plus de l’ouverture de la ligne Alger – Doha, la compagnie aérienne nationale, envisage l’ouverture de 18 nouvelles lignes aérienne, d’ici 2025. Dont le lancement prochain des lignes vers Addis-Abeba, Libreville et Johannesburg, a indiqué Yacine Benslimane à APS.

Acquisition de 15 aéronefs : où en est le projet ?

Pour concrétiser ces projet et lancer de nouvelles lignes aériennes, le président de la république a autorisé à la compagnie aérienne nationale l’acquisition de 15 nouvels aéronefs. Pour s’y faire, Air Algérie a précédemment lancé un appel d’offre, qui a vu 10 constructeurs retirer le cahier des charges et deux soumissionner.

Par ailleurs, Benslimane a expliqué que suite à l’ouverture des plis, l’opération a été confiée à une commission désignée par la direction d’Air Algérie. Et ce, notamment, pour évaluer les différentes offres. L’acquisition de ces aéronefs et le lancement de nouvelles lignes aérienne permettra à Air Algérie de déployer ses ailes autours du Hub d’Alger. Ce dernier, va permettre, à son tour, aux passagers de prendre l’avion au lieu de voyager par route (pour les lignes domestiques) ou de faire appel aux services d’une autre compagnie.

Nouvelles filiales d’Air Algérie : la date du lancement connue

Dans un autre dossier, et dans le cadre d’une restructuration très vaste de la compagnie. Yacine Benslimane a fait part de la création de deux nouvelles filiales d’Air Algérie. Il s’agit, de la filiale maintenance qui sera créée, le mois de juillet 2023. Mais aussi, de la filiale manutention, prévue pour 2024, qui sera spécialisée dans l’assistance aux aéronefs.

En effet, pour le PDG d’Air Algérie, la création de ces deux nouvelles activités vont permettre d’attirer de nouveaux partenaires internationaux pour investir dans ces domaines et améliorer le réseau d’Air Algérie. Selon le PDG de cette dernière, les prémices de l’activité maintenance sont déjà palpables. Notamment grâce à la signature d’un contrat avec la compagnie française ASL Airlines. En ce qui concerne la filiale Handling, la compagnie aérienne nationale a déjà séduit quelques compagnies françaises. Et ce, au niveau des villes de Sétif et de Béjaia.