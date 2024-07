Air Algérie : le nouveau siège social de la compagnie inauguré

La compagnie aérienne nationale a inauguré samedi son nouveau siège social, situé dans le quartier d’affaires de Bab Ezzouar à Alger. Après une suspension des travaux qui a duré plus de 10 ans, Air Algérie a repris le projet en 2019, pour enfin pouvoir accueillir ses clients dans de nouvelles infrastructures, dotées des installations les plus modernes.

En présence du ministre des Transports, des autorités locales et de plusieurs cadres de la compagnie, l’inauguration de ce nouveau siège a eu lieu samedi 6 juillet 2024.

Air Algérie : le nouveau siège baptisé au nom du Moudjahid Saïd Ait Messaoudene

Ce nouvel acquis, construit par l’entreprise chinoise “Chinese state construction engineering corporation“, s’étale sur une superficie totale de plus de 11 000 m² et une surface bâtie de 60 000 m². En effet, le projet qui se situe sur deux blocs A et B offre des espaces de travail sur cinq étages pouvant accueillir jusqu’à 1000 employés.

Par ailleurs, à l’occasion de cette inauguration, Air Algérie a décidé de donner le nom du défunt Moudjahid Saïd Ait Messaoudene à son nouveau siège social. Et ce, pour honorer la mémoire de l’un des premiers pilotes algériens et troisième directeur général du pavillon national. Mais aussi architecte de nationalisation du transporteur aérien en 1972.

Un chef-d’œuvre architectural témoignant de l’importance de la compagnie

Ce projet qui a été réceptionné le lundi 27 mai dernier, représente un chef-d’œuvre architectural témoignant de l’importance d’Air Algérie et illustrant ses perspectives d’avenir. En cette occasion, le ministre des Transports, en l’occurrence Mohamed Lahbib Zahana, a félicité le transporteur aérien pour ce nouvel acquis et affirme que son département soutiendra Air Algérie. Et ce, pour relever le défi de la performance et être parmi les plus grandes compagnies aériennes à l’échelle internationale.

Par ailleurs, Hamza Benhamouda, son PDG, a indiqué que ce nouveau siège inaugure, aussi, un nouveau chapitre dans son histoire et permettra de “parvenir à une plus grande performance et améliorer ses capacités compétitives“. Il a ajouté que ce nouvel acquis renforcera la détermination de son Staff.

De plus, cette cérémonie a été l’occasion de revenir sur l’histoire d’Air Algérie exposé à travers des miniatures des avions et appareils composant sa flotte et des uniformes du personnel navigant de ce transporteur aérien.

