Air Algérie : le ministre annonce de nouvelles destinations

En évoquant le sujet de la réforme d’Air Algérie avec Echourouk Morning, le ministre des transports “Aissa Bekkai” a annoncé l’ouverture de nouvelles voies aériennes. Il s’agit de vols entre l’Algérie et la Mauritanie ainsi que le Sénégal, dans le cadre d’une stratégie collaborative entre l’Algérie et ces deux pays respectifs.

Le ministre a également assuré qu’aucun employé d’Air Algérie ne sera licencié lors de la restructuration de cette dernière. Selon lui, la compagnie aérienne ne connaît pas un surplus d’effectif, mais plutôt une mauvaise gestion.

Quelles sont les nouvelles destinations locales ?

La compagnie aérienne avait précédemment annoncé l’ouverture de plusieurs destinations vers l’intérieur concernant certaines wilayas. Selon un communiqué d’Air Algérie, les nouveaux vols seront entre :

Constantine — El Oued — Constantine : tous les mardis et jeudis ;

Constantine — Touggourt — Constantine : tous les samedis ;

Laghouat — Tamanrasset — Laghouat : tous les dimanches.

D’autre part, Amine Andaloussi, avait démenti la rumeur concernant de la saisie d’avions appartenant à Air Algérie à l’étranger. Le porte-parole a également ajouté que les services du transport aérien sont actuellement assurés à hauteur 52 vols par semaine, ce qui représente 15 % du total des vols avant Corona.

Air Algérie et Covid : va-t-elle s’en remettre ?

Il est important de rappeler que Mr. Aissa Bekkai, avait précédemment confirmé qu’Air Algérie se remettait progressivement de sa crise financière due à la pandémie de Covid-19. Par ailleurs, il a souligné la nécessité de protéger cette institution vitale, compte tenu des conjonctures actuelles entourant son activité.

Ces déclarations ont été faites lors de sa réunion avec le chef du Syndicat des pilotes techniques d’Air Algérie et des membres de son bureau national. Le responsable du secteur des transports a promis aux représentants syndicaux d’étudier toutes leurs revendications et d’y trouver des solutions en adéquation avec la restructuration progressive d’Air Algérie et l’expansion de son activité.