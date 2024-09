Air Algérie : le Comité de participation reprend ses activités

Le comité de participation de la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a enfin repris ses activités après plus de quatre ans de suspension en raison du scandale de corruption, orchestré par plusieurs cadres et responsables du transporteur aérien.

Pour rappel, des arrestations ont eu lieu, suite à des enquêtes menées par l’office central de la répression de la corruption et ainsi que par d’autres instances judiciaires.

Le comité de participation d’Air Algérie reprend ses activités après 4 ans de suspension

Selon l’arabophone Enahar, mardi 3 septembre 2024, des élections internes ont eu lieu au sein de la compagnie, en présence de nombreux cadres et personnel d’Air Algérie et d’un huissier de justice, pour élire le nouveau directeur du comité de participation.

En effet, suite à ces élections, le poste a été remporté par Djenadi Nassim, chef de cabine à la direction des opérations aériennes, avec un total de 76 voix contre son concurrent qui a obtenu un total de 61 voix.

Par ailleurs, une décision a été prise concernant la création de sous-commission, sous l’égide du comité de participation. Ces dernières auront des missions bien définies, de manière à offrir au personnel de la compagnie la possibilité de bien profiter des services sociaux, tels que les soins médicaux, l’organisation des voyages du Hadj et de la Omra, l’organisation des camps d’été …

Un mandat fixé à trois ans

De plus, le mandant du nouveau directeur du comité de participation d’Air Algérie, en l’occurrence Nassim Djenadi, a été fixé à trois ans. Et ce, pour reprendre les activités du comité, comme auparavant, notamment avant son gel il y a quatre ans.

La décision de la suspension temporaire des activités de ce comité a entrainé l’arrêt des prêts accordés au personnel de la compagnie, de la prise en charge des malades et plusieurs autres avantages octroyés aux salariés de la compagnie aérienne nationale.

Pour mémoire, récemment, l’office central de la répression de la corruption a ouvert une enquête qui a confirmé l’ampleur de ce scandale qui a touché à la compagnie. Le 8 septembre prochain, neuf cadres et responsables d’Air Algérie, impliqués dans cette affaire de corruption, seront présentés devant la justice. Et ce, pour plusieurs chefs d’accusation, notamment : attribution de marchés illégalement, abus de fonction, détournement de fonds, octroi d’indus avantages et falsification de documents commerciaux.

