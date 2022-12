Air algérie : lancement d’un nouveau site web

La compagnie aérienne Air Algérie a annoncé, ce mercredi, le lancement d’une nouvelle version de son site web. En effet, celui-ci permettra aux clients de l’entreprise susmentionnée de bénéficier de plusieurs avantages. Contrairement à l’ancienne version. On notera qu’Air Algérie a rendu publique cette annonce via sa page Facebook officielle. Cela par le biais d’un communiqué.

Par ailleurs, l’entreprise étatique a également partagé le lien de son nouveau site web. Afin que sa clientèle puisse en découvrir davantage. Notamment, les nouvelles fonctionnalités et la version moderne dudit site électronique. En effet, cette mesure s’inscrit dans le cadre de la fourniture des meilleurs services à la clientèle d’Air Algérie.

Donc vous l’aurez compris, la satisfaction des clients est au centre des préoccupations de l’entreprise. On précisera que vous pouvez accéder au site électronique en cliquant juste ici.

Voici les avantages que procure le nouveau site d’Air Algérie

Comme on l’avait mentionné plus haut, cette nouvelle version procure aux clients de l’entreprise de multiples avantages. Dans le détail, les visiteurs du site peuvent avoir toutes les informations dont ils ont besoin. Telles que les offres proposées par Air Algérie. Et ce n’est pas tout !

En effet, les principaux concernés peuvent même se renseigner sur la disponibilité des billets pour toutes les destinations. D’ailleurs, il est possible de les suivre et de les modifier. Dans le même sillage, on notera que le lancement de cette nouvelle version va permettre aux intéressés d’effectuer l’enregistrement en ligne. Cela avant le début du vol. En tout cas, c’est ce dont nous informe le quotidien arabophone généraliste Ennahar.