Air Algérie : lancement du premier vol direct entre Alger et Abuja, Nigeria

Selon un communiqué du ministère des Transports, la compagnie nationale Air Algérie lancera demain, le 6 avril 2025, sa nouvelle ligne aérienne reliant Alger à Abuja, capitale du Nigeria. Cette initiative vise à renforcer la présence d’Air Algérie sur le continent africain et à élargir son réseau de destinations.​

La ligne Alger-Abuja sera alors desservie par un Boeing 737 d’Air Algérie, avec une fréquence de deux vols par semaine, les mercredis et dimanches. Cette nouvelle liaison offrira aux voyageurs une connectivité accrue entre l’Algérie et le Nigeria, facilitant ainsi les échanges commerciaux et culturels entre les deux pays.​

Expansion continue du réseau international d’Air Algérie

Ce lancement s’inscrit dans une stratégie plus large d’expansion du réseau international d’Air Algérie. La compagnie prévoit également d’ouvrir une nouvelle ligne aérienne vers Amsterdam (Pays-Bas) à partir de l’hiver prochain. Des études sont en cours pour l’ouverture d’une ligne Alger-New York (États-Unis) à moyen terme. De plus, Air Algérie assurera quatre vols vers l’aéroport de Stansted à Londres (Royaume-Uni) à partir de l’été prochain.

Ces développements témoignent de l’ambition d’Air Algérie de se positionner comme un acteur majeur du transport aérien en Afrique et au-delà, en offrant des liaisons stratégiques qui répondent aux besoins croissants de connectivité internationale.​

Air Algérie : quelles sont les destinations desservies ?

En mars 2025, Air Algérie continue d’élargir son réseau de liaisons aériennes, offrant ainsi une connectivité étendue tant au niveau national qu’international. La compagnie dessert actuellement 33 destinations domestiques à travers le pays, permettant de relier efficacement les principales villes algériennes.

À l’international, Air Algérie propose alors 45 destinations réparties sur 29 pays, renforçant ainsi sa présence sur la scène mondiale et facilitant les échanges commerciaux, culturels et touristiques. Ce réseau diversifié témoigne de la volonté de la compagnie de répondre aux besoins croissants de mobilité des voyageurs, tout en consolidant son rôle stratégique dans le secteur aérien.

Les principales destinations internationales incluent :​

Afrique : Abuja (Nigeria), Douala (Cameroun), Bamako (Mali), Dakar (Sénégal), Tunis (Tunisie), Le Caire (Égypte), Casablanca (Maroc), Tripoli (Libye), Kinshasa (RDC), Nairobi (Kenya), Addis-Abeba (Éthiopie), Accra (Ghana), Libreville (Gabon), Conakry (Guinée), Niamey (Niger), Ouagadougou (Burkina Faso), Lomé (Togo), Brazzaville (Congo), Pointe-Noire (Congo), Dar es Salaam (Tanzanie), Lusaka (Zambie), Harare (Zimbabwe), Maputo (Mozambique), Luanda (Angola), Windhoek (Namibie), Johannesburg (Afrique du Sud), Abidjan (Côte d’Ivoire), Accra (Ghana), Douala (Cameroun).​

Europe : Paris (France), Marseille (France), Lyon (France), Londres (Royaume-Uni), Madrid (Espagne), Barcelone (Espagne), Rome (Italie), Milan (Italie), Genève (Suisse), Zurich (Suisse), Francfort (Allemagne), Munich (Allemagne), Bruxelles (Belgique), Vienne (Autriche), Moscou (Russie), Belgrade (Serbie), Prague (République tchèque), Budapest (Hongrie), Stockholm (Suède), Oslo (Norvège), Copenhague (Danemark), Helsinki (Finlande), Amsterdam (Pays-Bas), Lisbonne (Portugal), Athènes (Grèce), Istanbul (Turquie).​

Asie : Istanbul (Turquie), Dubaï (Émirats arabes unis), Doha (Qatar), Riyad (Arabie saoudite), Jeddah (Arabie saoudite), Médine (Arabie saoudite), Karachi (Pakistan), Dacca (Bangladesh), New Delhi (Inde), Bombay (Inde), Bangalore (Inde), Islamabad (Pakistan), Téhéran

Air Algérie : quelles sont les liaisons nationales ?

Air Algérie, la compagnie aérienne nationale, assure des vols réguliers vers 33 destinations à travers l’Algérie. Ces liaisons couvrent les principales villes du pays, facilitant les déplacements professionnels et touristiques.

Ainsi, parmi les destinations desservies figurent : Adrar, Alger, Annaba, Batna, Béchar, Béjaïa, Biskra, Blida, Chlef, Constantine, Djelfa, El Bayadh, El Menia, El Oued, Ghardaïa, Hassi Messaoud, Hassi R’mel, Illizi, In Amenas, In Guezzam, In Salah, Jijel, Laghouat, Mechria, Oran, Ouargla, Sétif, Tamanrasset, Tébessa, Tiaret, Timimoun, Tindouf, Tlemcen, Touggourt.