Air Algérie lance une vente flash : des réductions sur ses vols pendant 24 heures seulement !

Nouvelle promotion chez Air Algérie ! La compagnie aérienne nationale propose des réductions importantes grâce à l’utilisation du code « NOV54 ». Cette offre flash n’est valable que pendant 24 heures.

Après avoir tenu le public en haleine avec un teasing digne des plus grands mystères sur ses réseaux sociaux, Air Algérie a finalement lâché le morceau mercredi soir. Et ce n’est pas une mince affaire ! La compagnie aérienne nationale a lancé des offres spéciales d’une journée seulement, tenant ainsi sa promesse après plusieurs jours de spéculation.

Concrètement, cela signifie que pour les prochaines 24 heures, les voyageurs ont la chance d’obtenir des prix réduits sur les vols à destination et au départ de l’Algérie. Que vous souhaitiez rentrer au pays ou vous évader, c’est le moment d’ouvrir votre porte-monnaie et de réserver votre billet.

Air Algérie lance une vente flash sur ses vols internationaux

La compagnie a même qualifié l’événement d’ « offre plus qu’exceptionnelle« sur ses réseaux sociaux, insistant pour que personne ne « manque l’occasion« . En bref : le compte à rebours est lancé. Ceux qui hésitent risquent de le regretter dès minuit passé.

« Profitez de réductions sur tous les vols nationaux et internationaux à destination et en provenance de l’Algérie pendant une journée seulement (à l’exception des vols vers Djeddah et Médine)« , indique le communiqué d’Air Algérie.

Par ailleurs, pour profiter de cette nouvelle offre d’Air Algérie, c’est simple : utilisez le code « NOV54 » lors de la réservation sur l’application ou le site web de la compagnie. Cette dernière précise que l’offre est valable sur tous ses vols internationaux, à l’exception des liaisons vers Djeddah et Médine, programmés tout au long de l’année.

Des réductions jusqu’à la fin du mois de novembre 2025

Air Algérie a précédemment lancé une campagne promotionnelle massive visant à rendre le voyage international plus accessible à ses clients. Cette offre couvre un large éventail de destinations, incluant des villes européennes populaires comme Rome, Lyon et Toulouse, mais aussi des liaisons long-courrier vers des métropoles comme Montréal et Pékin. L’objectif est clair : permettre aux voyageurs de cocher des destinations de rêve sans se ruiner, en proposant des tarifs de vol aller-retour extrêmement compétitifs.

La promotion révèle des prix planchers très attractifs, tels que la ligne Alger-Montréal à partir de 82 861 DZD ou Alger-Rome dès 18 602 DZD. Cependant, un élément crucial à noter est la mention « 0 BAG » (zéro bagage) accompagnant la majorité de ces tarifs. Cela signifie que le prix affiché inclut uniquement le bagage à main. Les clients doivent donc prévoir des frais supplémentaires s’ils souhaitent ajouter un bagage en soute, une pratique courante dans le transport aérien à prix réduits.

L’achat de ces billets promotionnels est une affaire de rapidité : vous avez jusqu’au 30 novembre 2025 pour en profiter. L’avantage majeur réside dans la longue période de voyage, permettant de planifier ses vols jusqu’au 29 mars 2025.

