Air Algérie lance une offre spéciale à l’occasion de la Foire internationale d’Alger

À l’occasion de la 55ᵉ édition de la Foire internationale d’Alger (FIA), qui se tient du 23 au 28 juin, Air Algérie dévoile une promotion inédite pour encourager les échanges et faciliter les déplacements. Sous le slogan accrocheur « Le monde est 20 % plus proche avec Air Algérie », la compagnie nationale propose une réduction de 20 % sur plusieurs vols internationaux, pendant toute la durée de cet événement économique majeur.

La Foire internationale d’Alger, rendez-vous incontournable des milieux d’affaires en Algérie et à l’international, attire chaque année des milliers d’exposants et de visiteurs venus de divers horizons. Pour accompagner cet élan et soutenir la dynamique commerciale, Air Algérie a choisi de lancer une offre exclusive, ouverte à toutes les catégories de voyageurs.

Foire internationale d’Alger : Air Algérie facilite les échanges avec une promotion exclusive

Concrètement, cette promotion permet de bénéficier d’une remise de 20 % sur le prix de plusieurs billets d’avion, pour des voyages effectués entre le 23 et le 28 juin. Elle s’applique aussi bien aux vols au départ d’Algérie qu’à ceux en provenance de l’étranger. La compagnie espère ainsi attirer davantage de visiteurs internationaux vers Alger, tout en facilitant la mobilité des professionnels algériens qui souhaiteraient profiter de la foire pour établir de nouveaux contacts et explorer des opportunités d’affaires.

« Avec cette offre spéciale, nous voulons encourager les échanges, rendre les voyages plus accessibles et soutenir les initiatives commerciales portées par cet événement », a expliqué un porte-parole d’Air Algérie. Cette initiative s’inscrit également dans une volonté plus large de renforcer la place de la compagnie en tant que partenaire des grands événements nationaux.

20 % de remise sur les vols Air Algérie

La FIA 2025, qui met à l’honneur cette année plusieurs secteurs stratégiques — de l’industrie à l’agroalimentaire en passant par les technologies de l’information — constitue une plateforme privilégiée pour les investisseurs, les entrepreneurs et les décideurs économiques. La participation de dizaines de pays témoigne du rayonnement de cet événement.

Grâce à l’offre d’Air Algérie, de nombreux professionnels et visiteurs auront l’opportunité de rejoindre la capitale algérienne plus facilement, à des tarifs avantageux. Une aubaine pour les exposants et les délégations étrangères qui souhaitent optimiser leur budget voyage.

Cette promotion illustre également la volonté d’Air Algérie de se positionner comme un acteur dynamique du développement économique et des échanges internationaux. Elle pourrait bien séduire un large public, désireux de combiner affaires et découverte culturelle, dans le cadre de ce rendez-vous économique de premier plan.