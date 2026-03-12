Air Algérie lance une nouvelle promotion : vols vers la France, le Canada et la Chine à prix réduits

C’est le moment de boucler vos valises ! La compagnie nationale Air Algérie vient de lancer une nouvelle vague de promotions sur plusieurs de ses lignes internationales. Que vous prévoyiez des retrouvailles familiales en France, un voyage d’affaires en Chine ou une escapade transatlantique vers le Canada, ces offres sont conçues pour maximiser votre budget voyage.

L’offre couvre une large gamme de destinations au départ de plusieurs aéroports algériens. Elle comprend des destinations très fréquentées par la communauté algérienne à l’étranger.

Plusieurs destinations en promotion chez Air Algérie

L’offre actuelle d’Air Algérie se déploie sur un large éventail de destinations internationales au départ de plusieurs aéroports nationaux, permettant aux voyageurs de bénéficier de tarifs attractifs en formule aller-retour.

Pour ceux qui souhaitent rejoindre la France, les liaisons vers Lyon depuis Biskra ou Annaba sont proposées à partir de 17 726 dinars algériens, tandis que la traversée entre Oran et Marseille affiche un prix d’appel de 15 756 dinars. Notez que ces tarifs particulièrement bas correspondent à l’option « 0 Bag », idéale pour les voyageurs légers.

Le réseau long-courrier n’est pas en reste avec des tarifs compétitifs vers l’Asie et l’Amérique du Nord. Les voyageurs peuvent ainsi s’envoler d’Alger vers Guangzhou (Canton) pour un montant de 95 950 dinars algériens. Pour une escapade printanière outre-Atlantique, la ligne Alger – Montréal est affichée à partir de 83 480 dinars. Enfin, pour les trajets en sens inverse depuis l’Europe, une offre est disponible entre Paris Orly et Constantine au tarif de 128,65 euros.

Comment profiter de la nouvelle promotion d’Air Algérie ?

Le calendrier de cette promotion a été pensé pour les voyageurs souhaitant anticiper leurs déplacements printaniers. Les réservations sont ouvertes durant tout le mois de mars, notamment jusqu’au 31 mars 2026, pour des vols programmés jusqu’au 13 juin 2026.

Côté conditions, ces tarifs s’appliquent exclusivement à la Classe Économique et présentent des spécificités importantes à anticiper. Il faut notamment noter que les prix les plus bas, particulièrement vers la France, correspondent à l’offre « 0 Bag », n’incluant aucun bagage en soute, à l’exception des voyages vers le Canada et la Chine.

Si les billets offrent une certaine flexibilité puisqu’ils sont modifiables moyennant des frais, ils demeurent en revanche non remboursables.

Compte tenu du nombre limité de sièges et de la forte demande sur les axes vers le Canada et la France, il est vivement conseillé de réserver rapidement pour garantir la disponibilité de ces tarifs soumis à restrictions.

