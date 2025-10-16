Air Algérie lance une nouvelle promotion : billets de voyage dès 119 € vers plusieurs destinations

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, lance une nouvelle offre promotionnelle sur ses vols au départ de la France et d’autres destinations européennes. Les voyageurs algériens et la diaspora peuvent désormais acheter des billets à partir de 119 euros.

Cette initiative vise clairement à faciliter les déplacements et à resserrer les liens avec la diaspora, en proposant des tarifs particulièrement compétitifs.

Grâce à cette offre, les billets de voyage sont désormais disponibles à partir de 110 euros l’aller-retour sur certaines destinations. Ce prix attractif, qui s’inscrit dans la continuité des efforts de la compagnie pour s’aligner sur le marché, concerne le tarif Light d’Air Algérie, notamment les billets sans bagages.

🟢 À LIRE AUSSI : Air Algérie renforce ses vols intérieurs : 84 nouvelles dessertes hebdomadaires



Air Algérie annonce de nouvelles promotions

Cette nouvelle offre d’Air Algérie confirme la diversité des liaisons concernées. Si le tarif de 119.05 euros est proposé pour le vol Lyon – Biskra, d’autres liaisons majeures depuis l’Europe bénéficient également de prix très avantageux. Les voyageurs peuvent ainsi trouver :

Des billets Bruxelles – Alger à partir de 129.89 euros ;

Le voyage Paris Charles de Gaulle – Constantine dès 132.24 euros ;

Le vol Francfort – Alger, affiché à partir de 128.48 euros.

Il est important de noter que ces prix correspondent au tarif « 0 Bag », sans bagage en soute, destiné à ceux qui voyagent léger. De plus, la promotion s’étend aux vols au départ de l’Algérie vers l’Europe, l’Afrique, l’Asie et l’Amérique du Nord :

Alger – Milan : à partir de 23 363 dinars algériens ;

le vol Annaba – Lyon dès 17 206 dinars ;

Alger – Montréal : à partir de 82 906 dinars algériens (tarif complet avec bagage en soute autorisé) ;

Alger – Le Caire à partir de 43 671 dinars ( tarif complet avec bagage en soute ) ;

) ; le vol Alger – Pékin dès 89 900 dinars (le bagage en soute inclus).

Quelles sont les conditions d’achat de l’offre d’Air Algérie ?

Ces tarifs exceptionnels d’Air Algérie sont soumis à des conditions d’achat et de vente définies par la compagnie, visant à garantir la disponibilité des billets et à encadrer la promotion. Les voyageurs disposent d’une fenêtre de deux semaines pour profiter de cette offre promotionnelle :

Début des réservations : à partir du 15 octobre 2025 ;

Fin de la période d’achat : jusqu’au 31 octobre 2025.

Date du début de voyage : 15 octobre 2025 ;

Fin de la période de voyage : 28 mars 2026.

Cette période s’étendant sur toute la saison automne/hiver et jusqu’au début du printemps, elle offre une grande flexibilité pour planifier des séjours de longue ou courte durée.

Toutes ces offres s’appliquent en classe économique pour un voyage en aller-retour. Par ailleurs, il est important de noter que ces billets sont non remboursables. Cependant, les voyageurs conservent une certaine souplesse, car les billets sont modifiables avec des frais. L’offre est soumise à des conditions de disponibilité.

🟢 À LIRE AUSSI : Bon plan hiver : des billets France – Algérie dès 59 € avec ASL Airlines

