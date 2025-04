Air Algérie lance l’offre “Light Trip” : des vols aller-retour à bas prix pour l’été 2025

L’été est bientôt là et c’est l’occasion de préparer ses vacances ! Air Algérie offre des réductions intéressantes sur ses billets de voyage sans bagages et encourage ses clients à réserver leurs vols dès maintenant afin de profiter des tarifs promotionnels attractifs.

Dans un nouveau communiqué, mis en ligne dans la soirée du mardi 8 avril 2025, le transporteur aérien national annonce le lancement d’une nouvelle promotion sur ses billets de voyage sans bagages.

Voyager léger avec Air Algérie : des réductions disponibles jusqu’au 30 avril 2025

Les compagnies aériennes, à l’exemple d’Air Algérie, proposent souvent des tarifs réduits pour les passagers voyageant sans bagages en soute. Ces promotions permettent d’éviter les coûts supplémentaires liés à l’enregistrement et les éventuels frais d’excédent de poids ou de taille.

Dans son nouveau communiqué, Air Algérie fait part du lancement de sa nouvelle offre, baptisée « Light Trip », permettant de réaliser des économies importantes sur les prix des billets de voyage sans bagage en soute. Cette promotion est disponible pour la réservation jusqu’au 30 avril 2025 et s’applique sur des voyages en aller-retour programmés jusqu’au 25 octobre 2025.

« Voyagez sans bagages et profitez de l’offre avant le 30 avril 2025 pour réserver vos vols qui peuvent s’étendre jusqu’au 25 octobre 2025« , indique Air Algérie dans son communiqué.

Plusieurs destinations concernées par l’offre d’Air Algérie

La nouvelle offre Light Trip propose des prix abordables pour des vols à destination de plusieurs pays européens. Au programme, la compagnie cite ses voyages vers l’Espagne, l’Italie, la Suisse, l’Allemagne et la France. Ces vols sont proposés à des tarifs réduits pour profiter de ses voyages d’été sans se ruiner :

Alger – Milan : à partir de 23 300 dinars ;

: à partir de 23 300 dinars ; Depuis Alger vers Rome : au prix de 18 500 dinars ;

: au prix de 18 500 dinars ; Au départ d’Alger vers Genève : au prix de 22 200 dinars algériens.

En plus de ces trois villes, Air Algérie applique sa nouvelle promotion sur certains de ses vols à destination de la France comme suit :

Depuis Annaba vers Paris Orly : au prix de 20 000 dinars ;

: au prix de 20 000 dinars ; Au départ d’Oran vers Marseille : à partir de 15 000 dinars ;

: à partir de 15 000 dinars ; Depuis Constantine vers Paris Charles de Gaulle : à partir de 20 500 dinars.

Ces tarifs concernent les billets économiques de voyage en aller-retour avec Air Algérie. La compagnie informe que ces réservations ne sont pas remboursables, mais modifiables avec des frais.

Voyager léger sans bagage est un choix judicieux pour ceux qui cherchent à économiser de l’argent, gagner du temps et se déplacer confortablement et avec plus de liberté. Cependant, il est important de bien planifier ce que le voyageur emporte lors de son séjour et de respecter les règles de chaque compagnie aérienne, dans le cas de cette offre d’Air Algérie, seulement de 10 kg de bagages en cabine.

