Air Algérie lance des billets à prix réduits vers Libreville : voici les tarifs au départ de la France

La compagnie nationale, Air Algérie, renforce ses ponts aériens entre l’Europe et l’Afrique centrale. Que vous voyagiez pour les affaires, les retrouvailles familiales ou l’aventure, découvrez ses nouvelles offres promotionnelles vers Libreville, au Gabon.

Bordée par l’Atlantique, la capitale gabonaise captive par son contraste unique : une architecture moderne, des marchés vibrants de culture et de longues plages frangées de palmiers.

Dynamique et accueillante, Libreville est la vitrine idéale du pays et le point de départ parfait pour explorer les parcs nationaux et les richesses naturelles exceptionnelles du Gabon.

Air Algérie annonce de nouveaux prix promotionnels

Les voyageurs souhaitant s’envoler vers Libreville bénéficient désormais de tarifs promotionnels attractifs au départ de plusieurs grandes villes françaises. Les liaisons sont proposées à partir de 764 euros TTC depuis Marseille, tandis que les vols au départ de Lyon et de Paris s’affichent respectivement dès 834 euros TTC et 854 euros TTC.

Pour profiter de ces tarifs préférentiels, les réservations doivent être impérativement enregistrées avant le 30 juin 2026. Cette offre promotionnelle couvre une large période de voyage, permettant aux passagers de planifier leurs déplacements de l’été jusqu’au 24 octobre 2026.

Comme pour la majorité des campagnes tarifaires aériennes, cette offre exclusive reste soumise à des conditions spécifiques et dépend directement de la disponibilité des sièges à bord. Il est donc fortement conseillé d’anticiper l’achat des billets pour garantir l’accès à ces tarifs avantageux.

Libreville accessible depuis la Turquie, la Chine et la Tunisie

Il convient de souligner que cette nouvelle liaison vers Libreville ne cible pas uniquement le marché algérien, dont les flux restent modestes sur cet axe. Elle a été stratégiquement pensée pour capter les flux de la diaspora gabonaise établie en France et, plus largement, en Europe.

Par ailleurs, cette ouverture offre une alternative de voyage supplémentaire à la communauté gabonaise pour regagner son pays d’origine via le hub de l’aéroport international d’Alger. Ce déploiement illustre parfaitement la stratégie d’Air Algérie, qui ambitionne de transformer la plateforme d’Alger en un carrefour aérien incontournable en Afrique.

Ces tarifs promotionnels sur l’axe France – Libreville s’inscrivent dans la continuité d’une vaste campagne lancée récemment par la compagnie aérienne. Quelques jours plus tôt, des offres similaires avaient déjà été déployées au départ de la Turquie, de la Tunisie et de la Chine vers la capitale gabonaise, toutes opérées via le hub d’Alger :

Depuis Istanbul : Le billet aller-retour est proposé à partir de 978 USD, et dès 550 600 FCFA dans le sens inverse.

Depuis Tunis : Les vols commencent à partir de 2 343 TND, et dès 499 300 FCFA au départ de Libreville.

Depuis Guangzhou (Canton) : Les tarifs s’affichent à partir de 11 660 CNY, et dès 292 900 FCFA pour le trajet retour.

Air Algérie a précisé que ces grilles tarifaires restaient soumises au même calendrier : les réservations sont ouvertes jusqu’au 30 juin prochain, pour des vols programmés jusqu’au 24 octobre 2026.

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