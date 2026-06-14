Air Algérie lance 3 nouvelles lignes internationales dès ce dimanche : découvrez lesquelles

Dès ce dimanche 14 juin 2026, Air Algérie passe à la vitesse supérieure en déployant trois nouvelles liaisons internationales. Parmi ces nouveautés très attendues : l’ouverture d’une ligne directe vers Manchester, en Angleterre. Une excellente nouvelle pour les voyageurs de la compagnie nationale !

Cette expansion marque une nouvelle étape dans la stratégie de croissance d’Air Algérie. Depuis plusieurs mois, la compagnie nationale accélère le rythme en multipliant les ouvertures de lignes à travers le monde.

Air Algérie concrétise son expansion internationale en ouvrant deux nouvelles lignes régulières et en relançant ses vols vers Valence en Espagne. Le transporteur national relie désormais ses passagers à Manchester au Royaume-Uni, ainsi qu’à Libreville, la capitale gabonaise, en Afrique.

Air Algérie lance ses vols vers Manchester

Ces nouvelles lignes viennent booster la présence d’Air Algérie en Europe et en Afrique. Une expansion stratégique qui tombe à pic pour répondre au boom des voyages internationaux à l’approche de la saison estivale. Selon le programme annoncé, la liaison Alger-Manchester sera assurée à raison de deux vols par semaine, du 14 juin au 8 septembre 2026.

Pour rappel, au Royaume-Uni, Air Algérie dessert déjà les aéroports londoniens de Heathrow et Stansted. Avec cette nouvelle extension, la compagnie nationale passe à la vitesse supérieure en proposant jusqu’à 14 vols par semaine durant la saison estivale 2026. Cette intensification du trafic vise à répondre précisément aux attentes de la diaspora algérienne et à capter une demande en forte croissance entre les deux pays.

Libreville et Valence au programme d’Air Algérie

Du côté de Libreville, le site spécialisé AeroRoutes fait également état de deux vols hebdomadaires depuis Alger. Cette liaison vers la capitale gabonaise devrait être opérée en Boeing 737-800, un choix d’appareil qui reste toutefois ajustable selon les besoins de la flotte d’Air Algérie.

En parallèle, Air Algérie signe la reprise de la ligne Alger–Valence. Déjà exploitée par le passé, cette desserte fait son grand retour sur le tableau des vols avec deux fréquences hebdomadaires, assurées les jeudis et dimanches.

Pour rappel, ces trois destinations s’ajoutent aux récents lancements d’Air Algérie vers Budapest, Kuala Lumpur et Guangzhou. Ces ouvertures successives illustrent parfaitement l’ambition de la compagnie nationale d’étoffer progressivement son réseau moyen et long-courrier.

À travers ces lancements et ces grands retours, Air Algérie muscle sa stratégie d’expansion pour coller au plus près du boom de la demande internationale. Un déploiement opportun, alors que la saison estivale amorce, comme chaque année, son traditionnel pic de voyages vers l’Algérie.

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