Air Algérie lance 2 nouvelles liaisons intérieures dès la semaine prochain

Air Algérie a annoncé l’ouverture de deux nouvelles lignes aériennes domestiques, opérationnelles à compter des 24 et 25 mai 2026, avec des fréquences hebdomadaires régulières.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des directives du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, qui œuvre au renforcement du réseau de transport aérien national et à l’amélioration de la connectivité entre les différentes wilayas du pays.

Selon un communiqué du ministère, la première ligne relie Alger, Oran et Timimoun, avec des vols programmés chaque dimanche, selon le circuit suivant : Alger vers Oran puis Timimoun et enfin Alger. Cette liaison permettra de renforcer l’accessibilité de Timimoun, joyau du Grand Sud algérien, en la connectant à deux grandes métropoles du nord du pays.

La seconde ligne assure quant à elle la liaison Alger – Annaba – El Oued, avec des vols hebdomadaires chaque lundi, selon le circuit : Alger vers Annaba puis El Oued ensuite Annaba et enfin Alger. Cette nouvelle desserte viendra consolider les échanges entre l’est du pays et la région des Zibans, favorisant la mobilité des voyageurs et le développement économique local.

Ces nouvelles liaisons témoignent de la volonté des pouvoirs publics de démocratiser le transport aérien intérieur et de réduire les disparités entre les régions en matière de mobilité. En reliant des wilayas aux réalités géographiques et économiques complémentaires, Air Algérie contribue à fluidifier les déplacements des citoyens à travers le territoire national.

Air Algérie accélère son expansion en Afrique avec une nouvelle destination stratégique

La compagnie aérienne nationale Air Algérie poursuit son offensive sur le continent africain. Après l’annonce par Abdelmadjid Tebboune de l’ouverture prochaine d’une liaison vers Luanda, en Angola, le transporteur national officialise désormais le lancement de sa nouvelle desserte vers Libreville, capitale du Gabon. Les réservations sont déjà ouvertes.

Cette nouvelle étape confirme la volonté d’Air Algérie de renforcer sa présence en Afrique et de consolider sa stratégie de développement régional, dans un contexte marqué par une forte concurrence entre les grandes compagnies africaines et moyen-orientales.

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, Air Algérie a annoncé l’ouverture officielle des réservations pour ses vols à destination de Libreville.

« Nous élargissons nos ponts vers l’Afrique… Notre nouvelle destination : Libreville ! », a indiqué la compagnie.

Cette nouvelle liaison s’inscrit dans la stratégie de déploiement africain engagée par Air Algérie ces dernières années. Avec cette desserte, la compagnie cible une clientèle d’affaires, touristique et de transit, en misant notamment sur une politique tarifaire compétitive ainsi que sur l’amélioration progressive de ses services à bord.

Le réseau africain d’Air Algérie comprend déjà plusieurs destinations majeures, parmi lesquelles Douala, Johannesburg et Addis-Abeba. Un marché particulièrement convoité où opèrent également EgyptAir, Royal Air Maroc ainsi que plusieurs transporteurs du Golfe.

Luanda, Maputo, Accra, Lagos : Air Algérie multiplie les ouvertures

L’expansion africaine d’Air Algérie ne s’arrête pas à Libreville. Le président Abdelmadjid Tebboune avait récemment annoncé l’ouverture prochaine de la ligne Luanda–Alger, avec un premier vol prévu dès le mois de juillet.

Par ailleurs, le PDG d’Air Algérie, Hamza Benhamouda, a confirmé l’arrivée prochaine de nouvelles dessertes stratégiques lors d’un partenariat signé avec l’aéroport d’Alger. La compagnie prévoit ainsi d’étendre davantage son réseau vers l’Afrique subsaharienne et australe à travers trois nouvelles lignes reliant Maputo, Accra et Lagos.

À travers cette stratégie, Air Algérie ambitionne d’améliorer la connectivité aérienne entre l’Algérie et plusieurs capitales africaines, tout en renforçant le rôle de l’aéroport international d’Alger comme hub régional.