Air Algérie : l’aéroport de Paris annule officiellement les vols

Air Algérie avait annoncé une augmentation des vols, ce qui a fait le bonheur des algériens voulant quitter le pays mais aussi celui de la diaspora qui se hâtait de visiter les siens. Malheureusement, cet enthousiasme fut vite atténué par la suspension de nombreux vols.

En effet, depuis jeudi 10 mars 2022 la compagnie a laisser transparaître un retour en arrière et une potentielle annulation de ce nouveau programme.

Air Algerie a supprimé son communiqué dans lequel elle dévoilait le lancement des nouveaux vols sur ses différents réseaux sociaux et hier le ministère des transports a fait de même en retirant lui aussi le communiqué dédié à cette hausse du nombre de vols ce qui a laissé un doute plané.

D’après le site spécialisé Visa-algerie.com, le programme quant aux augmentations des vols internationaux a bel et bien été momentanément suspendu. De plus, nous pouvons apercevoir sur le site officiel des aéroports de Paris la suppression de l’ensemble des nouvelles liaisons qui devaient être mises en place dès mi-mars 2022.

Néanmoins, jusqu’à présent les algériens n’ont eu aucune confirmation officielle de la part de la compagnie aérienne nationale ni de celle du ministère des transports ce qui les laisse perplexes quant aux facteurs qui ont mené à cette décision.

Air Algérie justifie ses prix toujours aussi élevés

La hausse des prix est elle aussi au cœur des débats., Lamine Mesraoua, s’était exprimé par rapport à cela lors de son audition par la commission des affaires étrangères au niveau de l’Assemblée populaire nationale le lundi 7 mars 2022.

Il a mis cela sur le compte des différentes charges aéroportuaires auxquelles fait face la compagnie. D’après lui, les prix sont fixés selon un système économique lié à l’offre et à la demande, et seraient tout à fait alignés au prix de la concurrence. De plus, les tarifs appliqués actuellement seraient les mêmes que ceux proposés avant la pandémie et la suspension des vols.