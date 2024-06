Air Algérie : la Turquie accessible via quatre lignes aériennes

La compagnie aérienne nationale a dû renoncer à plusieurs de ses vols pour permettre d’assurer le transport de ses clients, cet été, vers les destinations les plus fréquentées de son programme. Cette décision a été prise en attendant la réception de sa première commande de nouveaux aéronefs.

Parmi les destinations desservies par le pavillon national, figure la Turquie. Un pays très plébiscité par les voyageurs algériens à la recherche de détente et des endroits à couper le souffle.

Vols vers Istanbul : voici le programme estival d’Air Algérie

Le transporteur aérien national a fait part de son nouveau programme estival pour desservir la ville d’Istanbul, en Turquie. Désormais, cette destination est accessible via quatre routes aériennes et au départ de quatre villes algériennes.

En effet, Air Algérie dessert Istanbul à raison de 21 liaisons, en aller-retour, par semaine. Et ce, au départ de l’aéroport international de Houari Boumediene à Alger. Mais ce n’est pas tout. Son programme estival comprend, aussi, quatre vols par semaine au départ de la ville de Constantine et jusqu’à trois dessertes, hebdomadaires, depuis les aéroports de d’Oran et d’Annaba.

Par ailleurs, Air Algérie indique qu’il est possible, désormais, d’acheter son billet de voyage depuis et vers ces destinations, via son site de réservation en ligne. Au sujet des tarifs appliqués par la compagnie aérienne nationale au départ d’Alger, Constantine, Oran et Annaba vers Istanbul, les billets sont affichés aux prix suivants :

Alger – Istanbul : à partir de 22 190 dinars algériens , le prix d’un aller simple ;

, le prix d’un aller simple ; Ahmed Ben Bella à Oran – Istanbul : au prix de 20 180 Dzd ;

Constantine – Istanbul : à partir de 18 990 dinars ;

Depuis Annaba vers Istanbul : à partir de 18 900 dinars algériens.

Il est important de souligner que ces prix s’appliquent sur les voyages en aller simple, programmés pour le mois de juin 2024.

À LIRE AUSSI :

>> Air Algérie : Inauguration de la nouvelle ligne aérienne

>> Vols vers l’Algérie : ASL Airlines annonce des billets à petits prix pour juin 2024